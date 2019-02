Rendőrmackóval közlekedtek az óvodások - Fotók

Bozókiné Szabó Ildikó, az intézmény szakmai vezetője elmondta: a Rendőrmackó Krónikái programban a kicsik a helyi rendőrkapitányság közreműködésével, a maroslelei kerékpárút építéséhez kapcsolódva, a biztonságos biciklizés szabályaival ismerkedhettek meg.– Ez a tábla milyen színű? – kérdezte Ildikó. Piros! – vágta rá több apróság egyszerre, és azt is megbeszélték, az a tiltás színe. Mindenféle KRESZ-táblát átvettek, az ovisok mindet felismerték, öten-hatan is jelentkeztek, de szinte meg sem várva, hogy felszólítsák őket, már mondták is a helyes választ. A tudnivalók után kisebb csoportokra oszlottak: volt aki „tüzet oltott" vagy bekötötte a sérült maci kezét, fejét. De a főszerep a rendőröké volt: Mándoki Anna főhadnagy felavatta a Biztonságos Óvoda pályázaton elnyert díj emléktábláját, amelyet az intézmény még tavaly nyert el. Az óvoda udvarán lévő rendőrautót körbejárták, alaposan megnézték, a bátrabbak be is ültek a kocsiba.A környezeti terhelés csökkentésére, a környezeti kultúra nevelésére helyezték most is a hangsúlyt. Ez a nap is része volt a Klímanócska programnak, amelyért a közelmúltban kapott „A Környezet Védelméért" oklevelet Bozókiné Szabó Ildikó. A gyerekek különböző állomásokon idézhették fel a közlekedés szabályait, különös tekintettel a biciklizés környezetvédelmi szerepére. – Előre készültünk a gyerekekkel, a témához kapcsolódó verseket, énekeket tanultunk, régi és mostani közlekedési eszközök képeit gyűjtöttük – árulta el a szakmai vezető. A kézműves-foglalkozáson például napelemes autót is készíthettek – dobozból.Öt új futóbiciklit is kaptak a kicsik, amelyek nagy sikert arattak, és rögtön kipróbálhatták az ügyességi pályán, az udvaron. A biztonságos közlekedést propagáló program folytatódik, minden korosztályt megszólítanak a szervezők a következő négy rendezvényen.