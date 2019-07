Szabadrablás van a vásárhelyi sírkertekben - Térfigyelő kamerák jelenthetnék a megoldást

– Alig van arra esélyünk, hogy elkapjunk egy temetői tolvajt. Ha valaki, akár ismeretlen, ott van valamelyik sírnál, nem faggathatjuk, nem mondhatjuk, hogy mit keres ott – válaszolta kérdésünkre Katona Lajos, a vásárhelyi katolikus temető egyik sírásója. Megemlítette azokat az eseteket, amelyekről lapunk is beszámolt, hogy bekamerázott sírnál sikerült leleplezni a tolvajt, a csokrot megtalálták és visszavitték, illetve két nyugdíjas bukott le, amikor a virágoshoz vitték, amit a temetőből loptak el. A lopások gyakoriak, koszorút, kiültetett virágot, csokrot, vázát visznek a tolvajok, de legutóbb már egy sír előtti padnak is lába kélt. Az elkövetőket szinte képtelenség elkapni, tettenérni, a terület óriá­­si, a kapuk éjjel-nappal nyitva vannak, és pénteken 16 órától már a gondnokság is zárva – sorolta Katona Lajos. A katolikus temetőnek három fenntartója van, az önkormányzat, az egyház és a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft., utóbbi üzemelteti.



– Négyen, öten dolgoznak a te­­rületen munkatársaink közül. Könnyű belátni, napi teendőik mellett semmi esélyük nyakon csípni a temetői tolvajokat. A megoldást az jelenthetné, ha újraéledne a 2016-ban a közgyűlés által elfogadott 10 éves temetőfejlesztési koncepció, amelyben szerepel térfigyelő kamerák felszerelése a sírkertben. Ez még nem történt meg. És talán sűrűbben járőrözhetnének a polgárőrök – közölte Varga György, a Csongrád Me­­gyei Kegyeleti Kft. ügyvezető igazgatója.



A vásárhelyi református te­metőkért – Kincses és Dilinka – felelős lelkészt, Nagy Zoltán Imrét is kerestük, de hiába tárcsáztuk többször számait, nem értük utol.