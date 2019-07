Székely Szűcsék csaknem 70 éve előfizetői lapunknak - megajándékoztuk őket

Szelektív sziget a Fő fasoron – nem mindegy, mit teszünk le. FOTÓ: FRANK YVETTE

– Már édesanyámék előfizették, gyermekkoromból emlékszem, hogy már ott volt az asztalon az akkor még Csongrád megyei Hírlap, majd a Délvilág és pár éve a Délmagyarország, amelyen örömmel fedeztük fel a Délvilág jelzést, megkülönböztetést – mondta a 68 éves Székely Szűcs József, aki a Geodéziai és Térképészeti Zrt.-től ment nyugdíjba.Azért kerestük fel őt és testvérét, Székely Szűcs Margi­tot, mert lapunk értékelte a fa­­mília hűségét – még édesanyjuk, a 2005-ben elhunyt Székely Szűcs Józsefné fizette elő évtizedekkel ezelőtt, az 50-es években –, és egy kozmetikai szereket tartalmazó AVON-csomaggal köszönte azt meg.– Mindenki, még mi, gyerekek is olvastuk az újságot, mindig találtunk benne érdekeset, ami lekötötte a figyelmünket. Ez így van most is, elégedettek vagyunk a Délmagyarországgal – jelentette ki Margit. Hozzátette: nemcsak a Vásárhelyről, annak fejlődéséről szóló írásokat olvassák, a környékbeli települések, Mártély, Mindszent és Székkutas élete is érdekli őket, akárcsak az egészséggel vagy az egészségüggyel kapcsolatos anyagok. Emlékeztek, amikor a városháza tornyának 1970-es kigyulladásáról számoltunk be.– Láttam is, ahogy helikopterrel szállították a harangot – mondta Székely Szűcs József.József elárulta: a férfiak többségéhez hasonlóan hátulról, a sportrovatnál kezdi a böngészést, úgy halad befelé, és napjában többször visszatér a laphoz, újra elolvas pár cikket, nehogy kihagyjon valamit. Érdeklődéssel fogadta az elkerülők építéséről és a tramtrainről szóló híradásokat.– A tramtrain, úgy veszem észre, nagyon foglalkoztatja a la­­kosságot, ami érthető – fűzte hozzá. Az újsággal kettejük közül Margit találkozik először.– Sokszor fent vagyok éj­­szaka, hajnalban, és többször hallottam már, mikor negyed 4 és negyed 5 tájban a kézbesítő motoz a kapunál és bedobja a postaládába. Olyankor általában kimegyek, átfutom, majd visszafekszek, és napközben folytatom az olvasást – mesélte.Elmondták, már kétszer nyertek: korábban a Nők Lapjá­val, illetve a 60-as években 9000 forintot a lottón, akkor az hatalmas összeg volt, több mindenre tellett belőle. Azzal búcsúztunk, a Délmagyarország (és jogelődjei) az évtizedek alatt igazi és szeretett családtaggá vált náluk.