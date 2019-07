Szombaton nyit a mártélyi szabadstrand

– Magas volt a vízben lévő szervesanyag-tartalom, ami áradás után nem meglepő. Az árvíz a felszíni vizeket is bemosta a holtágba. A legutóbbi vízminta­eredmény azonban már jó lett. Erről hétfőn szóbeli értesítést kaptam. Hamarosan megérkezik az írásbeli eredmény is, amit a szabályok szerint ki kell függesztenünk. Úgy tervezzük, hogy szombaton nyitunk, vagyis kikerül a vízből a Fürödni tilos! tábla

Mártélyon, a szabadstrandon még mindig él a fürdési tilalom. El­­múlt a nyár fele, de a strand csak ezután nyit. Előbb az áradás, azután a víz minősége és a hidegre fordult időjárás is gátat vetett a fürdési lehetőségnek.– Sokára húzódott vissza a víz. Amikor megszűnt az áradás, akkor viszont rossz lett a víz­­vizsgálat eredménye – tudtuk meg Magyar Józseftől, a mártélyi szabadstrandot is üzemeltető Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltat Zrt. üzemeltetési igazgatójától.– tájékoztatta lapunkat az üzemeltetési igazgató.A mártélyi strandon jelenleg is munka zajlik. A bójákat hét­­főn helyezték ki. A vízbe ho­­mokot hordtak, annak érdekében, hogy megelőzzék, hogy bárkinek is elvágja a lábát fürdőzés közben a kagyló. Kedden traktorral simították el a parti homokot. A napokban kijelölik a strand határait is.– Mi a feltételeket biztosítjuk, hogy jönnek-e az emberek szombattól a strandra, ez pedig már az időjáráson múlik – említette meg Magyar József. A parton néhány család már napozott. Többen a sétány padjain pihentek.– Rosszul indult ez a nyár. Májusban még fűtöttünk. Az­­tán áradás jött, meg a viharos időszak. Iszonyú időjárás súj­­tott le az üdülőterületre is. Remélem, most már tényleg nyár lesz. Legyen is, mert a jövő héten jön a nyolcéves uno­­kánk, és imádja Mártélyt – mondta a hódmezővásárhelyi Szabó Judit.Mint azt megírtuk, tavaly a kékalga és a rucaöröm tett ke­resztbe a strandszezonnak.– Állítólag ismét meleg idő várható, ami akár újra ke­resztbe húzhatja a számításainkat. Úgy gondolom, ha tartósan beáll a 30-32 Celsius-fok, akkor az elmúlt évekhez hasonlóan ismét robbanásszerűen, né­hány nap alatt terjedhet el a víz felszínén a rucaöröm. Vagyis nem valószínű, hogy az idei nyarat megússzuk nélküle – emelte ki Magyar József.