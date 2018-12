Távoztak, vagy elüldözték a hódmezővásárhelyi városháza dolgozóit?

A május 29-ei vásárhelyi közgyűlés után alakult eseti bizottság Kovács László (Fidesz–KDNP) vezetésével azt vizsgálta, milyen körülmények között bocsátottak el 33 városházi dolgozót február 26. és május 31. között. Az elvégzett munkáról a múlt heti közgyűlésen számolt be az elnök.



Elmondta: az elbocsátott, távozott 33 ember közül 2 nem vette át az adatgyűjtő kérdőívet tartalmazó levelet, 22-en válaszoltak rá, és többen a személyes meghallgatást is vállalták. A bizottság az észszerűséget, szakszerűséget, illetve a méltányosságot, tisztességet vizsgálta – mindegyik tételnél hiányosságokat állapított meg.



– Az adatokból az derült ki, hogy a dolgozókkal folytatott beszélgetések politikai jellegűek voltak. A „terror háza" valósult meg a városházán, a félelem, a bizonytalanság légköre uralkodott. Akadtak, akik kollégáikat, azok telefonjait, levelezését figyelték – összegzett Kovács László. Beszélt egyes alkalmazottak fizetésének feleződéséről, és arról, hogy sokakat megkérdeztek: meddig akar még a hivatalban maradni? Vagyis szabályosan üldözték, elüldözték a köztisztviselőket, a távozásukat elősegítő, siettető körülményeket megteremtve.



Reagálásában Márki-Zay Péter polgármester először azt mondta: a beszámoló az ellene folyó rágalomhadjárat része, majdnem minden sorát perelhetné, de nem teszi, mert „tűrnie kell".



– Nekem van bizonyítékom, önöknek nincs. A diktafonos, törvényesen készített felvételekkel – amelyeken jól hallható az aktuális beszélgetőpartner beleegyezése –, minden állításukat cáfolni tudom. Emlékeztetnék, a közös megegyezéssel távozó Végh Ibolya volt aljegyző nem engedte a hangfelvétel nyilvánosságra hozását – mondta a városvezető. Hozzátette: a hanganyagok hiteles átiratával is rendelkezik. Azonban Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság vezetője korábban azt mondta, a hivatal dolgozóival folytatott beszélgetések rögzítése esetén még az érintett beleegyezése sem releváns, a hangfelvételek készítése jogellenes adatkezelésnek minősül.



Márki-Zay Péter azt is közölte: a városházi alkalmazottak főleg abban az időszakban távoztak, amikor Lázár János még miniszter volt, és szinte mindegyiküknek azonnal lett új állása. Öten viszont, miután Lázárnak már nem volt hatalma, visszavonták felmondásukat. Az is elhangzott: a többség áthelyezéssel és közös megegyezéssel ment el, akadt, akinek 120, 140 nap szabadsága, illetve 1193 kifizetetlen túlórája volt bent. A szabadságmegváltások, a végkielégítések a 33 embernél 50 millió forintjába kerültek a városnak.



A városháza illetékese kérdésünkre a következőket válaszolta: február 26. óta a mai napig 40 új dolgozó érkezett a hivatalba, a távozók száma ugyanezen időszakban 43 volt. Nem számolták azokat, akik ebben az időszakban jöttek és már távoztak is, például a próbaidő alatt. A távozott szakembereket – köztük a jegyzőt, az aljegyzőt és a jogi iroda vezetőjét – sikerült pótolni, a hivatal probléma nélkül működik.