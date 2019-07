Tudatos fogyasztóvá nevelnék a gyerekeket - Ovisok ismerkedtek a kertészettel

Hódmezővásárhely-Sóshalmon, Paplukács Dóra székkutasi kistermelő kertészete adott otthont a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Otthonról Itthonra programja következő állomásának. A vakáció alatt óvodásokat, táborozó kisiskolásokat szólítanak meg. A cél, hogy a gyerekek felnőtt korukban minél tudatosabb vásárlóvá, fogyasztóvá váljanak és büszkék legyenek a hazai agrárium termékeire. Sóshalmon a fóliasátrakban a paradicsom-,paprika- és a kígyóuborka termesztését láthatták a kicsik, akiket a szervezők helyi termelők finomságaival, többek között túrós lepénnyel, házi lekvárral töltött palacsintával, zöldségekkel, barackkal, mézzel és almalével is kínáltak.– Tizenkét megye általános-illetve középiskoláiban összesen 1500 diák hallhatott előadást a mezőgazdaság sokszínűségéről, valamint kóstolhatta meg helyi termelők termékeit – mondta Süle Katalin, a NAK elnökségi szóvivője tegnap Hódmezővásárhely-Sóshalmon, ahol Paplukács Dóra kertészetében szerveztek programot óvodásoknak és kisiskolásoknak.– A 2017-ben életre hívott program célja, hogy megismertessük a gyerekeket a helyi, magyar termékekkel, másrészt pedig a szemléletüket úgy formáljuk, hogy felnőve tudatos vásárlókká, fogyasztókká váljanak. Tanév közben általános- és középiskolásokat látogatunk meg, előadásokat tartunk nekik. A kistermelők jóvoltából mindenhol kóstolót is tartunk. Meggyő ző désünk azonban, hogy a tudatos fogyasztóvá válást nem lehet elég korán kezdeni. Ezért tavalytól a nyári szünetben az óvodásoknak szervezünk programokat. Most ide, Sóshalomra is a legkisebbeket hívtuk meg. Míg az iskolásoknak a már meglévő ismeretanyagára építettük az új információkat,addig a kicsiknek ott mutatjuk meg a zöldségeket, gyümölcsöket, ahol teremnek. Jártunk már ovisokkal pékségben, sajtüzemben, szántóföldön, állattartó telepen, hogy megtudják, az az élelmiszer, amit fogyasztanak, nem az áruházak polcain terem. Szeretnénk, hogy úgy nőjenek fel, hogy büszkén fogyasszák a magyar termékeket – tette hozzá.A gyerekek a Hódmezővásárhelyhez tartozó Sóshalmon, a székkutasi Paplukács Dóra kertészetében nézték meg a zöldségtermesztést.– Megmutatjuk a paradicsomot, a paprikát és a kígyóuborkát is a kertészetünkben. Szeretnénk, ha látnák, hogy „hogyan lesz" a zöldség, hogy a termelési háttérrel is megismerkedjenek –mondta a termelő.Paplukács Dóra hangsúlyozta, a székkutasi gyerekek a városiakkal szemben jobb helyzetben vannak. Ha a szüleik már nem is foglalkoznak zöldség- és gyümölcstermesztéssel, állat tartásával, de a nagyszülők még általában igen. Így a gyerekek is bepillantást nyerhetnek a munkafolyamatokba. A rendezvényen Szél István, Székkutas polgármestere, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád megyei elnöke köszöntötte a gyerekeket. Az óvodásokat, iskolásokat helyi termékekkel is megkínálták a szervezők, többek között túrós lepénnyel és házilekvárral töltött palacsintával. Kóstolhattak mézet, uborkát, paradicsomot, barackot és almalevet is.