Újra pusztítottak: legelték a sírról a virágokat az őzek a vásárhelyi katolikus temetőben

A Vámház utca felől hiányzik a kapu, az őzek szabadon járhatnak ki és be a katolikus temetőbe.

Fotó: Imre Péter

– Majdnem összeestem, amikor megláttam, mi történt. Nem elég, hogy elveszítjük, akit nagyon szerettünk, a temetés után 2 nappal lelegelt virágokat, koszorúkat találtam a síron, amelyre oda is piszkítottak az őzek – panaszkodott a vásárhelyi Sebők István, aki a hónap elején helyezte végső nyugalomra 69 évesen elhunyt édesapját.Hozzátette: 250–300 ezer forintos kárt okoztak az állatok, amelyek valószínűleg az élőhelyükül szolgáló, a temetővel szomszédos nádas felől érkeztek. És valóban nem sok mindent hagytak: a szegfűkből, rózsákból és liliomokból csak az a drót maradt, amelyre a virágos felfűzte. István nyomozni kezdett. A temetőgondnok elmondta neki: tudnak a 12 fős őzcsapatról – ottjártunkkor is láttunk egyet-kettőt a nádasban –, de tehetetlenek, mert a Vámház utcánál a hiányzó kapu, illetve a nádas felől a teljesen „eltűnt" drótkerítés akadálymentes közlekedést biztosít az állatoknak. Számukra a sírkert igazi terülj-terülj asztalkám. Patanyomaik sok helyen megtalálhatók a sírok között.– Félreértés ne essék, nem az őzekre haragszom, éhesek, enni akarnak. Ez normális. Viszont szeretném tudni, miért nem cselekedtek eddig? Mindenki tudja, a saját bőrén tapasztalja ezt a problémát, az őzek állandó garázdálkodását. Biztos létezik valamilyen megoldás. Már nem merünk élő virágot hozni a sírokra, mert az olyan, mintha feneketlen kútba öntenénk a pénzt – közölte Sebők István. A sírkertet üzemeltető Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. ügyvezetője, Varga György elmondta: a témáról tavaly október 19-én juttatott el feljegyzést Tatár Zoltán aljegyzőhöz. Még nem válaszolt.– A napokban a Szegedi Vadasparkot is megkerestem az ügyben, nekik van ugyanis rátermett szakemberük a befogáshoz – mondta Varga György. – Ezt az „akciót" is be kell jelenteni a katasztrófavédelemnél. Valóban megoldást kell találni. A lakott belterület miatt az őzeket nem lehet kilőni puskával. Befogni és más helyre szállítani sem hatékony, mert életvitelszerűen élnek a temető közelében, és visszatalálnának oda – közölte a szakember. Hozzátette: a kerítés is csak abban az esetben jelenthetne védelmet, ha 2 méternél magasabb lenne, ezt a magasságot ugyanis simán átugorják.A labda, a területi illetékesség okán, a város oldalán pattog. Kérdésünkre azt a választ kaptuk: az önkormányzat tud a problémáról, és az idén új kerítést szeretett volna építeni a katolikus temetőnél, amire 3 millió forintot állítottak be a büdzsébe, ám a többszöri módosítás után ez a tétel, úgy tudjuk, az elfogadott költségvetésbe végül nem került be.