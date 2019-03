Üvegtigris, a magyarok közös nevezője

És eredetiben: Reviczky Gábor, Horváth Lajos Ottó, Gáspár Sándor, Rudolf Péter, Csuja Imre és Szarvas József az Üvegtigris 3 című film forgatásán, a Pest megyei Tinnyén. Fotó: MTI/Kallos Bea

Perrel fenyegették hollywoodi jogászok a Hobbit nevű nagy-britanniai, southamptoni kocsma tulajdonosát, változtassa meg a vendéglátóhely nevét. A Hobbit című háromrészes film címéhez kötődő kereskedelmi jog ugyanis egy kaliforniai cégé.A hírt annak idején közlő magyar internetes oldal megjegyezte: ezzel az erővel „magyar jogászok is indíthatnának támadást például a rengeteg Üvegtigris büfé üzemeltetője ellen", ilyen perről mégsem lehet hallani. Valóban, nyitottak Üvegtigris néven – a film helyszínéül szolgáló tinnyei lakókocsi mintájára – büfét Sopronkőhidán, Cegléden, de Csongrád megyében is, például Kiszomboron.Mártélyon, az üdülőterületen most is működik az Üvegtigris Maxi. Megkérdeztük a vígjátékot forgalmazó Filmpartners Budapestet, mit szól ehhez a jelenséghez. „Nem indítottunk soha eljárást senki ellen. Egyrészt azon okból, hogy csak az Üvegtigris logó védett, a név nem. Másrészt meg sok kárt nem okoz. Inkább fenntartja és promotálja a nevet, ami egy esetleges 4. résznél jól is jöhet" – reagált Kovács Gábor.A mártélyi büfé – ez első látásra is nyilvánvaló a kiragasztott fotók alapján – jóban lehet a film készítőivel. – Nagyon szeretem a filmet, Csuja Imrével és Rudolf Péterrel is jó a kapcsolatom, Imre rendszeresen jár Mártélyon, idén nyáron is jönnek – mondta lapunknak Horváth Lívia tulajdonos.– Annak idején, amikor a Tigrist elindítottam, alaposan utánajártam, hogyan használhatom a nevet, nem akartam bajba kerülni. Ennek így nem volt akadálya. És nagyobb is ez, mint az eredeti, háromszor akkora. Aki elmegy a tinnyei büféhez, lefényképezkedik előtte, a fotóját szívesen kirakom.A mártélyi üdülőterületen lévő büfében többek között családi recept alapján készülő lepényt és palacsintát lehet kapni. Az első Üvegtigris-filmben a tulajdonos, Lali örök dilemmája, hogy vajon jó helyen van-e a büféje. A végén neki is veselkednek, hogy áttolják máshová.Tavaly, amikor Mártélyon a rucaöröm és az alga is elrontotta a strandszezont, ugyanez megfordulhatott volna Lívia fejében.– Szóba se került. Ennél jobb helyen nem is lehetnék – mondja.– Nem mondom, hogy nem esett visszább a forgalom. Két vízibiciklink lapátja is széttört a sűrű vízi növényzet miatt. De hát én, ha fölkelek, egy nap kilencféle dolgot is csinálok, és van úgy, hogy valami nem jön be. Akik nem jöttek fürödni, azok közül többen telefonon rendeltek lepényt, sült halat, még Szegvárról is. És idénre került a holtághoz olyan kétéltű jármű, ami a rucaörömöt kifújja a partra.Több biciklim lesz, négy ladikot is csináltattunk, kicsi focipályában gondolkodunk. Bizakodom. Tavaly még sok nyaraló volt eladó az üdülőterületen, de mostanra a legtöbb gazdára talált, ez nem véletlen. Aki eljön a partra, leheveredik a pokrócra, ötvenéves létére is gyereknek érzi magát.