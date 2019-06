Alsóvároson esett némi jég is - lecsapott Szegedre a mai második felhőszakadás

Fotó: Török János

Így nézett ki a Dóm tér - ahol ma kezdődik a szegedi Szabadtéri Játékok - 17 óra körül.

Délután kettő körül már volt egy hatalmas felhőszakadás Szegeden, 17 óra előtt lecsapott a városra a második. Alsóvároson egy kis jég is esett - az Időkép radarvideóján meg tudják tekinteni , mi várható még., hogy az egész megyére riasztást adtak ki felhőszakadás és zivatar miatt. A portál előrejelzése szerint ma estig főként keleten és délen várható még több helyen zivatar, de az Alpokalján és a középső országrészben is kialakulhat egy-egy. Zivatarnál elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. Egy-egy felhőszakadás alkalmával pedig intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat - ezt ma már kétszer is megkaptuk.A zivatarokhoz elsősorban felhőszakadás (20-30 mm feletti csapadék), néhol jégeső, illetve rövid ideig tartó, 60 km/h-t meghaladó szél társul. Leginkább délkeleten egy-egy helyen heves zivatar is előfordulhat, 70-90 km/s szélrohammal, nagyobb méretű jéggel, 30-50 mm körüli csapadékkal.Éjszaka is labilis marad a légkör, de csak kevés helyen, főként nyugaton és a Tiszántúlon, északkeleten lehet egy-egy zivatar.a nap első felében jobb eséllyel az ország északkeleti harmadán (Észak-Mo., Észak-Alföld) várható több helyen zivatar a péntekihez hasonló kísérőjelenségekkel. Késő délutántól azonban nyugat, délnyugat felől egy intenzív zivatarrendszer is kialakulhat. A zivatarok nyomában felhőszakadás (20-50 mm csapadék), 60-80 km/h-s szél valószínű, de egy-egy helyen 80-100 km/h-s szélroham, illetve nagy méretű (2-3 cm-nél nagyobb átmérőjű) jég is előfordulhat. Utóbbira kiemelten a Dunántúl déli felén van jobb esély.