Elsőfokú figyelmeztetés van érvényben havazás miatt!

Névnapok: Artúr, Vince

Ezek történtek korábban ezen a napon:

1755 – Moszkvában Mihail Vasziljevics Lomonoszov kezdeményezésére megalapítják Oroszország első és legnagyobb egyetemét.

1984 – Az Apple televíziós reklámjának bemutatása.

2008 – Záhonynál az Európai Unió területére érkezik az első közvetlen Kína-Európa konténerszállító vonat.

1925 – A Ma Este hetilapban megjelenik az első magyar „keresztszórejtvény", szerzője Kristóf Károly.

Irodalmi, színházi és filmes események

1823 – Kölcsey Ferenc megírja a Himnuszt.

1989 - ezen a napon mutatta be a One című számot a Metallica együttes.

1956 – Forma-1-es Argentin nagydíj, Buenos Aires – győztes: Luigi Musso és Juan Manuel Fangio (Ferrari).

2012 – Az I. téli ifjúsági olimpiai játékok zárónapja az osztrák Innsbruckban.

1903 – Francesco Forgione (a későbbi Pietrelcinai Szent Pio, azaz Pio atya) felölti a ferences habitust és megkapja a Pio nevet, V. Piusz pápa tiszteletére, aki Pietrelcina védőszentje volt.

2002-ben Mázán 20 fokot mértek, amely országos havi hőmérsékleti rekord.

Kedden kezdetben északnyugaton, majd északon is felszakadozik a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, másutt többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és ismétlődő havazás valószínű. Reggelig többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, kedden főként a déli megyékben megélénkül az északi, északkeleti szél.​Kedden napközben tovább halad a csapadékzóna egyre inkább kelet, északkelet irányába. Kedd estig a Nagykanizsa-Nyíregyháza vonalig lehet havazásra számítani, összességében 10 centiméternyi hóréteg is kialakulhat. A déli, délkeleti határvidéken akár 10 centiméternél több hó is hullhat.Az Országos Meteorológiai Szolgálat Csongrád megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki a havazás miatt.