Eső vár ránk a héten, de legalább melegszik az idő

A hőmérséklet emelkedik, napközben néhol 10 fokot is mérhetnek, éjszakánként jellemzően fagypont körüli értékek valószínűek - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn az ország északkeleti harmadán foltokban tartósan megmaradhat a köd. Reggel, délelőtt az Északi-középhegység térségében ónos eső, fagyott eső még lehet. Napközben döntően eső várható. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 4 és mínusz 2 fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet többnyire plusz 1-7 fok lesz, de délen, délnyugaton 9-10 fokig is felmelegedhet a levegő.



Kedden reggel, délelőtt többfelé valószínű eső, zápor, majd délután újabb csapadékhullám érkezik, de akkor már kevesebb helyen fog esni. Az északi hegyekben estefelé hózápor is kialakulhat. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. A minimumhőmérséklet 0 és plusz 6 fok között valószínű. A nappali maximumok általában 8 és 13 fok között alakulnak, de északkeleten 4-6 fok közelében maradnak a csúcsértékek.



Szerdán hajnalban elsősorban keleten lehetnek hózáporok, estétől pedig főként nyugaton eshet néhol az eső. Napközben napos idő várható. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4 és plusz 2, a legmagasabb hőmérséklet plusz 3 és 8 fok között alakul.



Csütörtökön többfelé lehet eső, zápor, az Észak-Alföldön és az Északi-középhegységben havazás. A leghidegebb órákban mínusz 4 és plusz 3 fok között lesz a hőmérséklet. Napközben általában plusz 5-10 fokig melegszik fel a levegő, de a Dél-Alföldön és az ország északkeleti harmadán csak plusz 1-5 fok várható.



Pénteken is több helyen lehet eső, zápor, északkeleten néhol havazás, esetleg ónos eső. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 5 fok között valószínű. A nappali maximumok többnyire 5 és 11 fok között alakulnak, de északkeleten csak 2-5 fokig melegszik fel a levegő.



Szombaton szintén többfelé várható eső, zápor. Több helyen megerősödik a szél. A leghidegebb órákban általában plusz 3-8 fok lesz, de északkeleten csak 1-3 fok valószínű. A legmagasabb hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul.



Vasárnap is több helyen lehet eső, zápor, majd egyre inkább hózáporok lesznek a jellemzők. A szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és plusz 5, a legmagasabb hőmérséklet általában 4 és 9 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.