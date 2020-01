Gyenge havazásra is számíthatunk szombaton

Többnyire borult, párás, főleg keleten több helyen ködös idő várható, csak helyenként – elsősorban a Dél-Alföldön – szakadozhat fel a felhőzet. Hószállingózás, ónos szitálás, szitálás bárhol előfordulhat, majd délutántól a Nyugat-Dunántúlon gyenge havazás is kialakulhat. Jobbára mérsékelt marad a légmozgás.

