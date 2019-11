Mutatjuk, milyen bejelentések érkeztek a katasztrófavédelemhez.

Viharos erejű szél tombolt Csongrád megyében szerdán – már előre 60 km/órás széllökésekre figyelmeztettek a meteorológusok a Dél-Alföldön. A szegedi főügyeletre több bejelentés is érkezett a szél okozta károkkal kapcsolatban. Hódmezővásárhelyen, Szegeden és Csongrádon is fák dőltek ki, faágak szakadtak le – tudtuk meg Molnár Krisztinától, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivőjétől. Egy vásárhelyi épület tetejét megbontotta a szél, a meglazult bádoglemezek a gyalogosok forgalmát is veszélyeztették. Összesen nyolc műszaki mentést végeztek el a tűzoltók, ennek köszönhetően személyi sérülés egyik esetben sem történt.

Emlékeznek még a szeptemberi szélviharra? Itt és itt felidézhetik!

(borítóképünk illusztráció – a szerk.)