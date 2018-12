Mutatjuk, milyen időjárásra készüljön a hétvégén!

A hétvégén is folytatódik a változékony idő, napsütésre, csapadékra is készülni kell. Lehűlés továbbra sem várható, többfelé 5, helyenként 10 fok körül is alakulhatnak a maximumok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, melyet csütörtökön juttattak el az MTI-nek.



Pénteken nagyrészt erősen felhős vagy borult idő valószínű, de a Dunántúl nyugati, délnyugati részein felszakadozhat a felhőzet, és kisüthet a nap. Az északi megyékben helyenként előfordulhat gyenge, vegyes halmazállapotú csapadék: eső, ónos eső, az Északi-középhegységben havas eső, hószállingózás is lehet. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de estétől nyugaton már meg is erősödhet a szél.



A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4 és plusz 2 fok között valószínű. Napközben plusz 1-12 fok között alakul a hőmérséklet, az északkeleti határvidéken lesz a leghidegebb, az Alpokalján a legmelegebb.



Szombaton sokfelé várható eső, zápor, eleinte az északkeleti térségben esetleg ónos eső is lehet, majd a déli óráktól nyugat felől szűnik a csapadék. A Dunántúlon nagy területen megerősödik a szél. A leghidegebb órákban általában plusz 3 és 7 fok között, de északkeleten csak 0 és plusz 3 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben az ország nagy részén 5-9, északkeleten 2-5 fokig melegszik a levegő.



Vasárnap rövid, naposabb időszakok is lehetnek, elszórtan kialakulhat eső, zápor. A szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 3, a maximumhőmérséklet 4 és 11 fok között várható - olvasható az előrejelzésben.