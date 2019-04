Kedves barátom panaszkodik, hogy mennyire elszaladtak az ingatlanárak a „csokosok" miatt: milliókkal többet kérnek egy lakásért, mint pár évvel korábban. Így ő mint egyedülálló, bizony hátrányba kerül azokkal szemben, akik családosként keresnek maguknak új fészket. Biztosan van egy ilyen felhajtóereje ennek az állami beavatkozásnak, ugyanakkor úgy érzem, ennek a kezdeményezésnek több a nyertese, mint a vesztese. Ha eladóként jelenik meg valaki a piacon, akkor komoly bevételhez juthat, ha pedig vevőként, akkor a szingli lakásvásárlók valóban nem járnak jól, a családosok viszont több kedvezménnyel is élhetnek.



Vidéken meg főleg: hamarosan jön a falusi családi otthonteremtési kedvezmény is, amit a megyéből negyvennél is több településen vehetnek igénybe. Az ötezer fősnél kisebb települések nagy része ugyanazzal a problémával küzd: nem ragadnak meg ott a fiatalok. Ha a faluból elkerülnek egy nagyobb településre, ott tanulnak vagy dolgoznak, akkor jó eséllyel ott is maradnak, ott alapítanak családot. Erre jelenthet választ a falusi csok, megfordulhat a folyamat: a városi értelmiség kavarhatja fel a falvak állóvizét. A kistelepülésen olcsóbb az ingatlan, könnyebben megfizethető az élet, a közelben lévő városokban pedig ott vannak a munkahelyek.



Ahogy a budapesti nagy agglomerációs robbanás felfutott, úgy telhetnek meg élettel a jelenleg még alvó, de a megye nagyobb városaitól tíz-tizenöt perces autóútra lévő falvak. A folyamat már beindult, ismerőseim közül többen is a falusi életre szavaztak. Operatőr barátom feleségével és kisfiával költözött negyedórányi autózással arrébb, városból falura, aranykezű fodrászom pedig nagyjából nyolc percet fog közlekedéssel tölteni reggelente, ha felépül a házuk a városunk melletti faluban.



Tehát: vidéki életre felkészülni, szunnyadó falvak, ébresztő!