Erdei hűtő

Második vagy harmadik alkalommal jártam Erdélyben, amikor egy székely cimborámmal elmentünk gombászni. Olyan gyönyörű magashegyi környezetben jártunk, száz-kétszáz éves lucfenyők között, amelyet a mai Magyarország területén nem látni. Csodás élmény volt. Egészen addig, amíg egy völgyben nem akadt az utunkba egy kiszuperált hűtőszekrény, majd egy mosógép, autógumik és egy jókora adag háztartási szemét. Nem értettem. Hogy van az, hogy valaki inkább elviszi az erdő közepébe a szemetet ahelyett, hogy egy szeméttelepen szabadulna meg tőle. Megtudtam, hogy egyesek a hegytetőre állnak szeméttel teli kisteherautóval, és beborítják az egészet az erdőbe. Így landol a völgyben a szemét.



Valahogy így megy ez nálunk is. Egyesek nem fizetnek szemétdíjat, helyette ott szabadulnak meg a hulladéktól, ahol nem tűnik föl rögtön. Mondjuk egy erdőben. Az őzek meg a madarak nem reklamálnak, nem tesznek bejelentést, és nem küldenek róla fotót az újságnak vagy a hivataloknak. Így mérgezzük folyamatosan az egész környezetünket. Ezért vagyok dühös akkor is, amikor azt látom, hogy valaki a megállóban a tőle pár lépésre lévő kuka helyett a fa alá dobja a cigijét, amivel akár ezer liter vizet is elszennyezhet. A csikkben lévő mérgek szépen a talajba mosódnak, onnan pedig a talajvízbe kerülnek. A tudatlanság és a felelőtlenség lassan, de biztosan tönkreteszi az életünket.



Örülök, amikor vannak olyan kezdeményezések, hogy a fél ország nekiáll szemetet szedni a saját környezetében, évente legalább egyszer. Pláne, ha – nagyrészt nevelési célzattal – gyerekek, fiatalok is részt vesznek benne. Ennél kézzelfoghatóbban ugyanis nem lehet bemutatni a probléma súlyát és kiterjedtségét. De talán az lenne a legjobb, ha sokkal kevesebb szemetet termelnénk, ami pedig keletkezik, az erre létrehozott szemétlerakókba, szelektív gyűjtőkbe kerülne. Így talán a most lezajlott országos akcióra és rendszeres megismétlésére sem lenne égető szükség.