Több szempontból is feladja a leckét a víz Szeged környékén – ez derült ki az utóbbi napokban. Írtunk a klímaváltozás sújtotta Homokhátságról, a március közepén öntöző gazdákról – 40 éve nem fordult elő, hogy ennyire kevés csapadék essen, mondta az agrárminiszter-helyettes, amikor bejelentette, hogy meghosszabbítják az öntözési szezont. Kicsit korábban a szegedi nagy árvíz évfordulója hozta elő az emlékeket, mire képes a víz, amikor pusztít, de idén hiába esett sok hó a hegyekben télen. Azóta annyira nem volt csapadék, hogy még egy tisztességes zöldárig sem jutottunk el. Sajnos az áradások vizét jelenleg nem tudjuk eltárolni, ahogy a belvizet sem, ami szintén gyakori probléma. Úgy tűnik, vagy túl sok a víz a megyében, vagy túl kevés: valamelyik évben szörföztek is vicces kedvű fiatalok az egyik tartósabb belvíztavon, ha már elvezetni nem tudják a betemetett, gazos csatornák. Most belvíz sincs, csak a kirepedezett föld, a ki nem kelő vetés. A pitypang kinyílott, mert a vadvirág jobban bírja, de az őszi vetést nem irigyeljük.



A másik állandó téma az ivóvíz minősége. Amikor a második gyerekem született, az ápolónő még meg is dicsért a szegedi klinikán, mert csapvizet ittam, nem valami E betűkkel teli lónyálat, mint a többiek a szobában. Ez 2015-ben volt – 2017 óta viszont sok a panasz, mióta EU-s előírásra új ivóvíztisztítási technológiát vezettek be. Büdös, sárga, barna, zavaros – így jellemzik olvasóink a csapból folyó vizet, ami egyébként nem ártalmas az egészségre, naponta vesznek mintát belőle a szakemberek. A vízszűrőket hamarosan kicserélik a rendszerben, de van az ügynek egy pikánsabb része. Az, hogy a szegedi hálózatban nem volt magasabb az arzén értéke a megengedettnél – tehát szükség sem lett volna a kötelezővé tett technológiára. Most már mindegy, vissza nem kapjuk a jó vizünket, de néha korábban kellene gondolkodni. Ahogy azoknak a gazdáknak is kellett volna, akik nem tisztították, vagy a több terület reményében beszántották, betemették a vízelvezető csatornákat a földeken.