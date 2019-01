Na, ezen is túl vagyunk. Viszlát 2018, szevasz 2019! Az, hogy milyen év volt tavaly, meg, hogy milyen lesz idén, most mindegy. Annyit azért elárulok, hogy nekem volt már jobb, meg biztosan lesz is. De most tényleg nem erről lesz szó, hanem csak simán a másnaposságról. Amikor ezt olvassák, valószínűleg már túl vannak a nehezén. De amikor írtam, akkor még volt baj bőven. Most néztem rá az órára, január 1-je van, reggel 8 óra 1 perc. Gondolhatják...



De vissza a témához! Szilveszter volt, és ilyenkor sokkal többen rúgnak be, mint egy átlagos hétvégén. Sokkal többen is vannak rosszul másnap. Jó, hogy nem kell dolgozni, biztosan sok lenne a munkahelyi baleset! Na szóval, sokan vagyunk rosszul ilyenkor. Miért érdekel ez engem? Igazából nem tudom. Megnéztem a Wikipédián, mi okozza a másnaposságot. Nem írom most ide, vegyésznek kellene lenni, hogy megértsem, lényeg, hogy gyakorlatilag a sok piával megmérgezzük magunkat. Tehát a fizikai tüneteket ismerjük, de – lehet, hogy ez csak velem van így – sokkal rosszabbak a pszichés másnapok. Én például félek. De mindentől. A terhes anyáktól is megijedek, ráadásul lelkiismeret-furdalásom van, plusz még remegek is, mint a nyárfalevél. Ezek a másnap első felének a tünetei. Utána a nap többi részében viszont magam vagyok a két lábon járó, elviselhetetlen szentimentalizmus. Abban a pár órában még Rákosi Mátyást is szeretem, pedig higgyék el, hogy amúgy nem vagyunk haverok.



Tehát, hogy a fentebb felsoroltaktól legalább egy időre megkíméljem magam, úgy döntöttem az egyik haverommal, hogy januárban nem iszunk alkoholt. Tudjuk persze, hogy ez novemberben szokás, de ez most mindegy. Sok dologra fény derülhet így. Szerintem marad egy csomó pénzünk, talán dolgozni is jobban fogunk, és nem írogatunk hülyeségeket alig ismert lányoknak a Facebookon. De az is lehet, hogy kiderül: egyszerű alkeszek vagyunk. Egy hónap múlva elmesélem.