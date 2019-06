Szakmaiság

A szakképzett munkaerő hiánya az 1990-es évekre vezethető vissza, ma pedig egyre nagyobb problémát sző. Már nem arról lehet hallani, hogy több százezeren keresik a munkát, hanem a vállalatok keresik a dolgozni akarókat, ezért jönnek létre uniós forrásból a foglalkoztatási paktumok, amelyből megyénkben is találni párat. Békés megyei pályafutásom során nekem is volt szerencsém dolgozni egy ilyen projektben, számos fórumot tartottunk a munkáltatóknak, akik közül mindenki a szakmunkásokat hiányolta. Számos hiányszakmát gyűjtöttünk össze, ilyen az asztalos, a pék, a villanyszerelő, sőt még kamionsofőrből sincs elegendő. Most viszont arról írhattam a mai újságba, hogy a felvételik során sokkal többen választották a szakiskolákat, mint az általános gimnáziumokat.



Egy szakképzési workshopon hangsúlyozta azt az egyik közgazdász előadó, hogy aki nem érzi magában az indíttatást arra, hogy 3-4 éven keresztül folyamatosan olvasson és magoljon, az ne induljon el egyetemre, válasszon inkább egy szakképzést, így igazi szakmai tudást kaphat, és hamarabb is munkába állhat, mint a felsőoktatási képzés után. Sőt, már az általános iskolásoknál érdemes hetedik, nyolcadik osztályban elgondolkozni azon a gyerekkel, milyen pályán tudná ő elképzelni magát. Ehhez persze a szülő iránymutatása is jól jön. Érdemes tájékozódni a hiányszakmákról is, ha valaki biztos állást szeretne a jövőben. A mostani aktív dolgozók hamarosan nyugdíjba mennek, a fiatal generációnak át kell vennie a helyüket, de ahhoz, hogy egy vállalat továbbra is profitáljon, a tehetséges fiatalokat fel kell karolni.