Szívbe zárt csoda

Jó hír a hétre: végre magyar termelők földjein érlelt epret is vásárolhatunk, ez jelenti a szezon igazi kezdetét. Bár lehetett már az elmúlt hetekben több bevásárlóközpontban kapni a gyümölcsből, ami Görögországból vagy épp Spanyolországból utazott egészen a magyar üzletekig, de az mégsem olyan, mint a hazai. Hiszen az ám a mézédes igazán. Napról napra egyre több piaci standon kaphatunk belőle, ezek már zamatosak, illatosak. Érdemes is belőle jó sokat enni, ugyanis a kutatók szerint ez az egyik legegészségesebb gyümölcsünk, állítólag már kétezer éve fogyasztja az emberiség, azóta pedig már mintegy hatszáz fajtája létezik a világban. Nehéz is ellenállni neki a sok alma, banán, narancs után, amelyekkel a hideg hónapokban tartottuk szinten vitaminkészletünket. Felfrissülés a szervezetnek. Ráadásul a felmérések szerint nyolc szem elfogyasztásával több C-vitamint juttathatunk a szervezetünkbe, mint ha megennénk egy narancsot, feleannyi cukrot viszünk be, mint egy almával és harmadannyi kalóriát, mint a banánnal. Emellett persze tartalmaz még folsavat, káliumot és B6-vitamint is, illetve rosttartalma is igen magas. Na és a formája sem utódlagos, már csak egészségünk szempontjából sem. Piros, szív alakja talán nem véletlen, ugyanis az orvosok felmérései szerint segít megelőzni bizonyos szív- és érrendszeri betegségek kialakulását, a gyulladásokat mérséklő antociántartalmának eredményeként a szívinfarktus kockázatát is csökkenti. Egy kutatás során derült fény arra, hogy azoknál a nőknél, akik heti háromszor ettek a vitaminbombából, 30 százalékkal csökkent az infarktus kockázata. Szóval érdemes lesz a következő hetekben a piacra menni, és vásárolni a szívbe zárt csodából. De ne a nagyságát nézzük, inkább bízzuk magunkat az orrunkra, és engedjük, hogy az illata elcsábítson minket. Megéri!