Szomjas a föld

Esett pár csepp eső. Tényleg csak pár csepp. Nagyjából fél négyzetméterenként egy. Arra gondoltam, hogy milyen boldog lehet az a növény, amelyikre ráhullott. Nem is emlékszem, mikor volt utoljára egy kiadós zuhé. Pedig szomjasak a földek.



Anyukámmal pont a minap beszélgettünk 2000 nyaráról, amikor a rengeteg csapadék belvizet generált. A kertjükben lévő barackfa annyi termést hozott, hogy megszakadtak az ágak. A fa viszont a nyár végére megfulladt a belvízben. A kertben fél lábszárig érő sár volt, még gumicsizmában sem lehetett megközelíteni a fát, csak mezítláb. Anyu egyszer beleragadt. Percekig kiabált, mire végre meghallotta a szomszédasszony, két palló segítségével beevickélt hozzá, és kihúzta a sárból.



Ilyen történeteket sem élünk meg mostanság. Porzik a kertek földje, a szántóföldeken nem látni a traktort az óriási porfelhőben. A gazdák panaszkodnak, hogy hiányosan kelt ki az őszi vetés. Persze olyan táblákat is látni, ahol egybefüggően zöldül a szántó, de a növények növekedéséhez ott is víz kellene. Vannak, akik szerint bizonyos területeken idén tavasszal már nem is érdemes vetni, mert úgysem kel ki a mag. A talaj nedvességtartalma, a felső húszcentis rétegben, van, ahol már csak 40 százalék körül mozog. Öntözhető területekből pedig kevés van. Szombaton ünnepeltük a víz világnapját. Hogy értékeljük, mint is jelent az életünkben a víz, ahhoz bizony szomjaznunk kell. A szántóföldi növényeknek most kijut ebből az érzésből. Kovács Kati ismert slágerében is „kókad a búza, meghal a virág". Tudják, „Add már, Uram, az esőt". Különben nagy baj lesz.