Ünnepi munka

Az utált dolgok között toplistás nálam ünnepekkor az ebéd utáni futás a villamoshoz. Most is ez történt: rohantam a szerkesztőség felé ilyenkor ritkán suhanó 4-eshez. A vezető jóindulatán is múlott, hogy elértem: megvárt az üres megállóban. Így telik szinte minden húsvét, karácsony: délelőtt próbálom átrágni magam az e-mailek tengerén, majd amíg a rádióban a déli híreket hallgatom, villámgyorsan összeütök valami ebédet az ünnepi maradékokból, kapkodva belapátolom, és rohanás. Aki ilyen szakmát választott, ne panaszkodjon! – szokta mondani némi kárörvendéssel hangjában évfolyamtársam, aki tanár maradt, és ilyenkor gondtalanul élvezi a megérdemelt téli pihenőt.



Valakinek ilyenkor is el kell végeznie a munkát, érthető, hogy nem a többgyermekes családanyák dolgoznak, elég nekik otthon helytállni az ünnepekkor. Szegedről a fővárosba szakadt háziorvos barátunk – akinek a gyerekei már felnőttek, és egyedül él – idén is végigügyelte Budapest külsőn a karácsonyt. Emlékezetesre sikerült a szentestéjük. Hatalmas volt a roham, egymásnak adták a betegek a kilincset, csak délelőtt néhány óra alatt 48 embert láttak el. Délután a viharos szél a rendelő mellett kidöntött egy fát, amely elszakította a vezetékeket. Órákon át nem volt áram, vezetékes telefon és fűtés sem. Szenteste ráadásul minden környékbeli üzlet, még az éjjel-nappali kisbolt is zárva, nem tudtak gyertyát venni. Az asszisztensnőnek eszébe jutott, a közelben van a templom, átment, becsengetett a plébánián. A plébános – ismerve a nem túl jó hírű környéket – a sötétben csak a kisablakot merte kinyitni, hogy megkérdezze, mit szeretne. Rögtön segített, adott gyertyákat, így gyertyafénynél, kabátban gyógyítottak tovább. Egy kétségbeesett édesapa a hároméves kislányát hozta, aki összetörte és megkóstolta az egyik színes karácsonyfadíszt. Amikor a családok az ünnepi vacsorát költötték el, megérkeztek az áramszolgáltató ügyeletes szakemberei, esőben, szélben, sötétben, hidegben javították ki a hibát, adtak újra fényt és meleget. Szentestén is mindenki tette a dolgát.