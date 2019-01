Visszanyal a fagyi

Ha rohanó világunkban elkezd esni a hó, kiderül, kik azok, akik még tényleg alkalmasak lennének egy nyugalmasabb életre. „Eljutottam A pontból B-be! Nem akadtam el, nem törtem össze az autómat, se másét, se semmit! Bármiféle fennakadás nélkül tudtam haladni... hozzáteszem: éjszakás műszakból, ahol egész éjjel megállás nélkül túrtam a havat azzal a csúnya sárga autóval, amit soha senki nem látott még!..." – írta reggel az autópálya egyik makói dolgozója a közösségi oldalon. Nem mindenki akarta érteni a mondanivalóját, mert a háromcentis hó tényleg a magyar társadalom vízválasztója. Jól megfigyelhetők egymás mellett a mosolygó és baromi ideges emberek, főleg közlekedés közben.



Ezt most csak megállapítom, nem jön mélyebb elemzés. Nem szeretném megbántani azokat, akik elkéstek, vagy valami baj érte őket az időjárás miatt. A gúnyolódásnak sincs értelme azok fölött, akik a stresszre szoktak panaszkodni, most meg kiderül, hogy nem tudják, hogyan kell lassítani. Úgy, hogy korábban kell lefeküdni, és korábban kelni. Egyébként sem jó – olvastam egy „tíz fontos tanács az életre" típusú cikkben –, ha ébredés után csak a kávéivásra, öltözködésre marad idő. El kell tehát söpörni a ház előtt a havat, tűnődni azon, hogy a járdára taposott lábnyomok csúszni fognak. A só árt, fűrészpor, műtrágya, sóder jó lehet. A legjobb olyankor elsöpörni, amikor még nem járt rajta senki. Az sem lesz tökéletes.



Télen még sose nyaraltam. Nem is hiszem el, hogy lennének olyan országok, ahol senki se lapátol ilyenkor, mert azt gondolják, aki ledobálta a havat, az majd eltakarítja. Inkább az az igazság, hogy vannak szerencsésebb országok, ahol több a türelem, és vannak szerencsétlenebb, mert türelmetlenebb nációk. Ez nyilván nem a mentalitáson múlik, hanem a kultúrán. Az pedig tanulható. Szerintem ebben a tudatban érdemes várni a jobb időket.