A szombati buliba kereshetett ruhát: húszéves lány tört be egy bajai turkálóba

Az üzlet, amit péntekről szombatra virradóra, hajnali háromkor próbált kirámolni egy fiatal lány. Fotó forrása: Sugóparti Hírek

Kicsit meglepődtünk, hogy éppen egy turkálót nézett ki magának a bajai betörő, de más is mutatja, hogy nem túl profi a szakmában a húszéves lány. Hajnali háromkor kapták el a Czirfusz Ferenc utcai használtruha-üzletben, a környéken lakók vették észre, hogy ég a villany, és valaki kotorászik a pénztárgépnél - írta a Sugóparti Hírek szerdán.Érthető: sötétben nem lehet ruhát válogatni, és ha megvan az öltözék a szombati buliba, a belépőre is kell valahonnan pénzt szerezni. A rendőrség a helyszínen kapta el az elkövetőt, aki az ajtó üvegének betörésével jutott be a turkálóba.