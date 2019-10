Egymást érik a halálos balesetek az ország útjain. A megyében alig egy hét alatt három ilyen is történt, két motoros és egy autós vesztette életét. A rendőrség kiadta a Vörös kódot.

Fának hajtott egy autó Ruzsa közelében. Az autóban ketten ültek, egy férfi a helyszínen meghalt, utasát kórházba szállították. Úgy tudjuk, a jármű Üllés felől haladt Ruzsa irányába, amikor egy éles balkanyarban egyenesen letért az útról, és egy fának ütközött – írtuk meg a lapunk weboldalán, és az elmúlt egy hétben nem ez volt az első eset. Október 25-én Szatymaz közelében egy motoros és egy kisteherautó ütközött össze, 18-án pedig Csengelénél ütközött egy motoros, ott egy személyautóval. Egyik motoros sem élte túl a balesetet.

A rendőrség október 19-én közölte, hogy a hónap elejétől addig a napig negyven ember halt meg közlekedési balesetben. Ez a szám jelenleg közelíti, vagy meg is haladta az ötvenet.

Ezért döntöttek úgy, hogy kiadják a Vörös kódot, és igyekeznek még jobban felhívni a figyelmet a körültekintő közlekedésre. A rendőrök szerint a szabályokat betartva a tragédiák zöme elkerülhető lett volna.

A rendőrség szerint a balesetek többségében súlyos szabályszegés áll a háttérben, de vannak olyan esetek is, amikor kisebb hiba, egy másodpercnyi figyelemkihagyás okozta a bajt. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a halálos balesetek közül négy vasúti átjáróban történt. Mind a négyen azért haltak meg, mert szabálytalanul, a tilos jelzés ellenére hajtottak az átjáróba. Fontos tényező az időjárás is. Azt is megemlítik, hogy gyakori halálok a rosszul kiszámított előzés, illetve a figyelmetlen sávváltás.