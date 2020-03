Megverte és kirabolta ivócimboráját egy román férfi

Kiszolgáltatott helyzetben volt a sértett, védekezni sem tudott.

Letartóztatását indítványozta a Szegedi Járási Ügyészség annak a román férfinak, aki idén február 29.-én este egy Csongrád megyei kistelepülés határában kirabolta alkalmi ismerősét.

A megalapozott gyanú szerint a gyanúsított és a sértett – már ittas állapotban – egy falusi kisbolt előtt szóba elegyedtek egymással, majd gyalogosan, együtt indultak hazafelé. Útközben betértek egy italboltba is, ahol fogyasztásukat a sértett fizette. A gyanúsított az este során több alkalommal látta, hogy az ismerősének egy kb. 70.000 Ft értékű mobiltelefonja van, illetve azt többször el is kérte tőle, azonban azt neki mindig vissza is adta.

Italozás után hazafelé sétáltak, a sértett pedig az útszéli árokba húzódott, hogy szükségletét elvégezze. A gyanúsított ezt a kiszolgáltatott helyzetet kihasználva, hirtelen agresszívan követelni kezdte a guggoló férfitól, hogy adja át a telefonját, ezt azonban a sértett megtagadta. Erre a gyanúsított szidalmazni kezdte őt, ököllel az arcába vágott, fojtogatta, majd az arcába is térdelt a sértettnek, aki egyensúlyát vesztette. A földön fekvő férfiba ezután bele is rúgott, illetve az arcába is beletaposott, majd a telefont a nadrágzsebéből kivette és azzal együtt elszaladt.

A sértett az őt ért bántalmazás következtében 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett, valamint két foga is kitört.

A rablás bűntette miatt indult eljárásban a járási ügyészség az elrejtőzés veszélye, a büntetőeljárás meghiúsításának veszélye valamint bűnismétlés veszélye okán tett előterjesztést a gyanúsított letartóztatásának egy hónapra történő elrendelésére.

A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája a tegnapi napon megtartott ülésen a gyanúsított letartóztatását az ügyészi indítvánnyal mindenben egyezően elrendelte. A végzés a védelmi fellebbezés folytán nem vált véglegessé.