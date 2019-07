Gimnazisták szerveztek nagy bulit Kisteleken

A tizenéves szervező csapat első nagy bulija jól sikerült

700-an voltak a kisteleki OpenProjecten.

A környék legnagyobb szabadtéri rendezvényeként hirdették a múlt hét szombati OpenProjectet, melyet a kisteleki Vásártéren rendeztek. A fiataloknak szóló éjszakai buli be is váltotta a hozzá fűzött reményeket: 700-an vettek részt rajta. Ez azért nagy szó, mert a szervezők teljesen kezdők: három tizenéves fiatal rakta össze a teljes programot.– Gimis haverok vagyunk, egy sörözés alkalmával vetődött fel az ötlet, hogy fel kellene pörgetni a várost, és csinálni kellene a fiataloknak egy nagy bulit – mesélte Micheli Dominik. – Szabó Péter barátommal idén érettségiztünk, így a vizsgákra való készülés mellett szerveztünk meg mindent, amiben Győrfi Ádám segített még nekünk. Nagyjából 5 hónap alatt állt össze minden, ami ehhez az estéhez kellett.A fiataloknak ez volt a harmadik rendezvényük, korábban iskolai bulikat szerveztek. Nagy fába vágták tehát a fejszéjüket, hiszen gyakorlatilag releváns tapasztalat nélkül kezdték el a szervezést. – Az önkormányzattól ingyen kaptuk meg a területet és anyagi támogatást is biztosított a rendezvényhez. Az engedélyek beszerzésében is sok segítséget kaptunk, arra nem is számítottunk, hogy ilyen komoly háttérmunkát igényel majd. A színpadtechnikát egy barátunk biztosította, minden más látványelemet és költséget viszont nekünk kellett finanszíroznunk. Mivel csak a jegybevételre számíthattunk, nagy rizikót vállaltunk – ismerte el Micheli Dominik.Az OpenProject húzó neve Lmen Prala volt. A rapper az elvárásoknak megfelelően hatalmas bulit csinált, még a tömegbe is beugrott a színpadról. A másik nagyon várt fellépő a mindig horgolt maszkot viselő Sör és fű volt. A hiphop formáció szintén nagy sikert aratott. Rajtuk kívül az Audiopoeta, The UnicornsDj, Dj Groß és CaseD gondoskodott reggelig a jó hangulatról. Látványelemként volt konfettiágyú, illetve hajnal 2-től fél 4-ig fél­óránként tűzijáték.– Azt gondolom, jó tanulórendezvény volt ez nekünk, most már tudjuk, mit kell másképp csinálni jövőre. Mert jövőre ismét megszervezzük ezt a bulit – ígérte Micheli Dominik. A srácokra egyébként már többen felfigyeltek: a rendezvény után több szervezői felkérést is kaptak és jelentkezett már cég is, amely jövőre szponzorként megjelenne az OpenProjecten.