Helyben tartják a fiatalokat Kisteleken: 21 lakást osztanak szét, 3 évig lakbérmentes lesz

Nagy Sándor: Esélyt adunk a Kistelekre költöző fiataloknak. Fotó: Török János

Algyő után újabb településen kezdődhet meg a munka az ifjúság helyben tartásáért Csongrád megyében, a kisteleki önkormányzat mintegy 200 millió forint uniós támogatást nyert programjára. A városvezetés célja, hogy a Kisteleken letelepedni vágyó, vagy itt munkát vállalni szándékozó fiatalok számára egy olyan egzisztenciateremtési alternatívát kínáljanak, amely vonzó lehet akár családalapítás, akár vállalkozás elindításának szempontjából.– Őszintén szólva az ilyen EFOP-os, úgynevezett SOFT-pályázatoktól mindig is óvakodtunk, de jó képzéseket tudtunk általuk megvalósítani, és béreket is tudtunk belőlük biztosítani, viszont ez a projekt most kimondottan elnyerte a tetszésemet. Ha jól megnézzük, a fele infrastrukturális fejlesztés, ugyanis huszonegy bérlakást tudunk kialakítani a forrásból a kihasználatlan kollégiumi szárnyunkban. Mindhárom szinten hét berendezett, többnyire 35 négyzetméteres, termálvizes fűtésű otthon létesül, ezeket pályázat útján osztjuk majd szét a 18 és 35 év közötti ifjúság között, a nyertesek három évig bérleti díj fizetése nélkül lakhatnak ott. Konyha, fürdő, nappali, háló – fiataloknak kimondottan jó, de egyedülállók és családosok jelentkezését is várjuk majd – részletezi Nagy Sándor polgármester.A városvezető tájékoztatása szerint a beköltözők részt vesznek egy életpályatervezés-programban és önkéntes közösségi munkában is. A pályázat továbbá lehetőséget ad arra is Kisteleknek, hogy a városban fellelhető hiányszakmákban csökkentsék a humánerőforrás hiányát képzési támogatásokon keresztül. Továbbá bérkiegészítést biztosítanak olyan fiataloknak, akik azon okból nem vállalnak a településen munkát, mert máshol magasabb bérért foglalkoztatják őket. Ezt a támogatást havonta, forráskimerülésig biztosítják, mértéke az igazolt más munkahelyen kapható nettó munkabér összegéig történő kiegészítés, amely legfeljebb a mindenkori minimálbér 100 százaléka. Vállalkozás indításához eszközbeszerzésre, önköltségek fedezetére, képzésre, továbbá már meglévő vállalkozás fejlesztésére is kaphatnak forrást a pályázók. Minden támogatásra azon 18–35 év közötti személyek jogosultak, akik Kisteleken lakcímmel rendelkeznek, vagy oda kívánnak költözni.