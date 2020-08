21. századi iskolája lesz a Dorozsmának – Fotók

Az állványok már állnak, elkezdődött a Jerney János Általános Iskola felújítása Kiskundorozsmán. Négy éve vártak erre, az igazgató szerint már igen leromlott állapotban van az épület, amit évtizedek óta nem fejlesztettek. Az iskolában a munkálatok idején is tanulnak a diákok.

Kiskundorozsmán 1974-ben épült a Jerney János Általános Iskola épülete, azóta nagyobb volumenű felújítás nem történt az intézményben. Most viszont teljes egészében új arculatot kap az iskola, egy 4 évvel ezelőtt elnyert uniós pályázat eredményeként.

Egészen eddig a közbeszerzési eljárás miatt tolódott a munkálatok megkezdése. Hétfőn megtörtént a munkaterület átadása, már az állványok is állnak, így szinte a tanévvel egyszerre elkezdődött a beruházás.

Hetente egyeztetnek

Lázár Zoltán igazgató lapunknak elmondta, az iskolában a felújítás idején is tanulnak majd a diákok, mert a nevelési-oktatási munkát nem zavarja a munkavégzés, ugyanis a tantermek áthelyezésével meg tudják oldani a mintegy 240 gyermek tanítását. A kivitelezővel hetente egyeztetnek majd arról, mikor hová költöztessék a diákokat, az épület melyik részében lehet majd oktatni – tette hozzá.

Az intézményvezető ki­emelte, rendkívül fontos a fejlesztés, hiszen igen leromlott állapotban van az épület, ezért is örültek, amikor a szegedi önkormányzat forrást nyert az iskola megújítására. Elmondta, ez annak köszönhető, hogy a dorozsmai képviselők meghallgatták a kéréseiket, és tettek az ügy érdekében. Hozzátette, ennek az eredménye az is, hogy az elmúlt években felújították a kézilabdapályát, új salakos futópályát kaptak, valamint tavasszal új parkolókat alakítottak ki az iskola előtt.

Folyamatos fejlesztések

Mihálffy Béla, Kiskundorozsma egyik önkormányzati képviselője hangsúlyozta, folyamatosan azon dolgoznak, hogy javuljanak az életkörülmények, és a településrész minél fejlettebb legyen. Ennek a munkának érkeztek most egy igen fontos pontjához – tette hozzá. Beszámolt arról is, hogy a Jerney utcai óvodához hasonlóan az iskolában is energetikai korszerűsítést valósítanak meg. Így többek közt nemes vakolatot, szigetelést, új ajtókat és ablakokat, új radiátorokat és 74 darab napelemet kap az épület. Emellett a lapos tető hő- és vízszigetelését is cserélik, akadálymentessé alakítják át a mosdókat, valamint a teljes külső és belső festést elvégzik.

Befejezés februárban

A fejlesztésnek a pályázati dokumentáció szerint 2019 végére kellett volna elkészülnie, a tervek szerint ez jövő február közepéig történik meg. A munkára 310 millió forint uniós támogatás áll rendelkezésre, ehhez nettó 44,5 millió forintot tett hozzá az önkormányzat.