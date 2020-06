300 millióból bővítik és felújítják a sándorfalvi piacot

Felújítják a sándorfalvi piacot, a régi tápbolt megvásárlásával pedig az önkormányzat ki is tudja bővíteni a területet. A 300 millió forintos beruházás jövő év elejére készül el.

Pályázati forrásból, 300 millió forintból újítják meg és bővítik ki a sándorfalvi piacot. Gajdos­­né Pataki Zsuzsanna polgármester lapunknak elmondta, az önkormányzat megvásárolta a kastély és a piac közötti úgynevezett Futura házat. A régi táp­­bolt 2 épületét újítják fel, ahol egy nagyméretű fedett, de oldalról nyitott, illetve egy zárt részt alakítanak ki. A régi piac területén szintén felújítják a fedett területet, mellé pedig egy 4 egységből álló kis boltot alakítanak ki. Mindezek mellett parkolót építenek az árusok számára, illetve kerékpártárolót és padokat helyeznek ki a vásárlók számára.

– A sándorfalvi piac nemcsak az áruk cseréjének helyszíne, ha­­nem egyfajta agóraként találkozási pont is az itteniek számára – fogalmazott a polgármester.

– Szerettük volna, ha mindezt modernebb környezet szolgálná, a bővítésnek köszönhetően ráadásul a későbbiekben akár még rendezvényeket is lehet majd itt tartani.

A munkálatok már meg is kezdődtek. A város vezetése, fi­­gyelembe véve a lakosok, ke­­reskedők véleményét úgy döntött hogy a piac a kivitelezéssel párhuzamosan az eredeti helyén üzemel tovább. Amikor az új rész elkészül, akkor költöztetik át oda az árusokat, hogy a régi területet is zavarta­lanul felújíthassák. Ettől függetlenül lesznek olyan időszakok, amikor a mostani üzemelő piac területén is folynak majd időszakos jelleggel kivitelezési munkák. A teljes beruházás a tervek szerint tél végére készül majd el.