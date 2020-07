650 milliós beruházás valósult meg Makón – fotók

Új csarnokot avatott péntek délelőtt – a kandallóiról szerte Európában ismert – makói Váll-Ker Kft. A cég a bővítésnek köszönhetően új munkatársakra is számít.

Újabb csarnokkal gyarapodott a makói Váll-Ker Kft. újvárosi gyártelepe, ahol a kandallóiról ismert cég ráadásul a legkorszerűbb gépekkel bővítette termelését. A létesítmény 650 millió forintba került, amihez a kormány 330 milliós központi támogatást adott. Tóth megköszönte a segítséget Palkovics László tárcavezetőnek, Lázár János parlamenti képviselőnek pedig a közbenjárást.

Két hét alatt 4-500 kandalló

Az avatóünnepségen a társaság első embere, Tóth István többek között arról beszélt, amikor a cég 18 évvel ezelőtt indult, még 60 százalékos hatásfokú kandallókat gyártottak – ma már a követelmény 90 százalék körüli. Olyan kandallót is igényel már a piac, amit előzetes vezérléssel be lehet gyújtani, hogy mire a család hazaér, meleg legyen. Az is előfordul, hogy egy megrendelő két hét alatt kér 4-500 kandallót – eredetileg ennyit 12 hét alatt tudtak gyártani. Az új csarnok a maga korszerű berendezéseivel mindezt már lehetővé teszi. A csarnok automatizált rendszerét a cégvezetővel együtt Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, illetve Lázár János honatya együtt indították el.

Várják a központi támogatást

Palkovics László az avatóbeszédben többek között arra emlékeztetett, hogy a járványt kísérő gazdasági válság jó állapotban találta a magyar gazdaságot, a járvány előtt egy sor strukturális átalakítás eredményeként 5 százalékos volt a gazdasági növekedés hazánkban. A tárcavezető arra emlékeztetett, hogy a kormány legfőbb törekvése a nehéz időkben a munkahelyek megvédése volt. Jelenleg több mint 200 ezer rövidített munkaidőben dolgozó alkalmazott kap támogatást, emellett a kormány több száz milliárd forinttal támogatja a nagy cégek, valamint a kis- és közepes vállalkozások beruházásait is. Lázár János pedig azt emelte ki, hogy a makóiakban megvan a bátorság, a kezdeményezőkészség, a helyi cégek folyamatosan fejlesztenek, ezért arra biztatja a kormányt, hogy az itteni ipart támogassa bőkezűen.

Új munkahelyek

A Váll-Ker Kft-nél jelenleg 250 ember dolgozik, és a gyár megrendelései további 250 embernek biztosítanak megélhetést. Tóth István azt is elmondta, hogy a folyamatos technológiai fejlesztések ellenére senkit nem küldenek el, sőt, folyamatosan várnak új embereket.