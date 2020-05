730 mázsa ponty a megyei vizekbe

Szinte teljesen leállt az export, töredékére csökkent a belföldi értékesítés, a járványhelyzetben nem tudták hova tenni a piacképes árut a halgazdaságok. Szerencsére gyorsan sikerült nekik helyet találni, 730 mázsa pontyot telepítettek például a Csongrád megyei horgászvizekbe.

800 millió forintos telepítési tá­­mogatáshoz jutottak az ál­lami tulajdonú horgászvizek, az Agrárminisztérium – a halászati szakmaközi szervezet kezdeményezésére – a koronavírus okozta értékesítési nehézségek miatt „segítő” felvásárlásról döntött. A haltermelőknél felhalmozódott, harmadik nyaras pontyokból összesen 1200 tonnát telepítettek az ország 350 horgászvizébe, köztük ter­­mészetesen több Csongrád me­­gyeibe is.

138 tonna

Az egyik érintett halgazdaság a Szegedfish volt, a cég jellemzően a csárdákat szolgálja ki, és azok alig rendeltek halat. A határzárak miatt kútba esett a tervezett lengyel és a román ex­port, pedig már megegyeztek az árban és a mennyiségben is. A téli tárolókban voltak a halak, néhány száz négyzetméteres tavakban összezsúfolva, innen békeidőben elfogy, most viszont féltek, hogy megdöglenek a telelőben.

– Összesen 138 tonna pontyot értékesítettünk, ebből 73 Csongrád megyei horgászvizekbe került – mondta Lódi György. A termelési igazgatótól megtudtuk, Szolnok és Bács-Kiskun megyébe is szállítottak, így a Tisza-tóba és a nagy Dunába is bőven jutott a jóféle szegedi pontyból. Dicséri kollégáit, akik 10 halkiadási napon oldották meg ezt az óriási munkát, a leghosszabb műszak az volt, amikor 250 mázsát is kiszállítottak.

223 mázsás nap

Az első munkanapról lapunk is tudósított, és végigvárta, hogy a piacos méretű, átlagosan 2-2,2 kilós pontyokat lehalásszák az egyik nagyobb tóból. Az első szállítmány egy 6 tartályos ka­­­mion volt, amibe 48 mázsa hal fért, a pontyok nem sokkal később, de még a nagyobb meleg előtt a szegedi Matyi-ér vizében csobbantak.

A Horgászegyesületek Csongrád Megyei Szövetségének képviseletében végig Oláh Szabolcs segítette a munkát. Megtudtuk, a 730 mázsa szegedi tükörpontyból jutott minden horgászvízbe, a megye minden szegletébe telepítettek. A legtöbb, 223 mázsa a Tiszába került, de a Maty-érbe is tettek tíz tonnát.

Akolszögtől Kórógyérig

60-70 mázsa közötti ponty került a Marosba, az Atkai, a Gyálai – Görbe Sárgás Lisztes –, a Körtvélyesi és a Mártélyi Holt-Tiszába. Ezen túl az ugyancsak gyálai, a Szegedi Herman Ottó egyesület kezelte Fehérpart és Szilvás is kapott 16 mázsa pontyot. A Hármas-Körösbe, a torkolattól Szelevényig 21 mázsát telepítettek. A legkisebb tétel 5 mázsa volt, ennyi hal jutott a Nagy Tehenes Holt-Körösbe, a Kurca főcsatorna szegvári és mindszenti szakaszába, valamint a Balástyai víz­­tározóba is. Ennél több, de 10 mázsánál kevesebb ponttyal lett gazdagabb a Gerecz Elemér egyesület által kezelt Kurca-szakasz, az Akolszögi Holt-Tisza, a derekegyházi Kórógyéri és a csany­­teleki Dong-éri főcsatorna.