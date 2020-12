A biciklis közlekedést fejlesztik Szegeden

Közös közbeszerzési el­­járást írt ki a belvárosi kerékpáros közösségi közlekedés fejlesztésére a szegedi önkormányzat és a Szegedi Vízmű Zrt.

A kiírás szerint a kivitelezők január 28-áig jelentkezhetnek, és sok mindent kell vállalniuk, mert a biciklis beruházás mellett a kapcsolódó ivóvízvezetéket is rendbe kell tenni, ezért került a képbe a Szegedi Vízművek. A nyertesnek a tervek szerint töltést és padkákat is kell majd építenie, amihez több mint kétezer köbméter földet kell majd megmozgatnia. Kell aszfaltot és kopóréteget cserélni nagyjából 1200 négyzetméteren. Ezenkívül át kell építeni például egy buszmegálló pályaszerkezetét, járdát kell csinálni térkőből, és 44 darab kerékpártámaszt is ki kell alakítani.

A cél az Oskola utca–Stefá­nia, a Belvárosi híd szegedi híd­­fő és a környező utcák kerékpáros és közösségi közlekedést segítő átalakítása. A fejlesztés révén irányhelyes kerékpársávok-nyomok, közös busz- és kerékpársávok létesülnek, megújulnak az útburkolatok és a zöldfelületek, továbbá utcabútorokat telepítenek.

Érintheti a fejlesztés a színháznál a körforgalmat, az Anna-kutat, és közös busz- és kerékpársáv létesül az ifjúsági háztól a Novotel felé.

A belváros felé vezető kerékpársávot alakítanának ki a Tisza Lajos körúton az Anna-kúttól a Glattfelder térig, a Hajós utcában a Szilléri sugárút és a Felső Tisza-part között és a Felső Tisza-parton a Novotel és az Etelka sor között, a meglévő létesítményekhez kapcsolódva. A nagykörúton belüli egyirányú utcákat pedig megnyitják az ellenirányú kerékpáros közlekedés számára.