A divattervezőnek 80 ember köszönhette az életét a vészkorszakban

Embermentők a 20. századi Magyarországon címmel indult kedden sorozat Hódmezővásárhelyen, az Emlékpontban. Az első előadáson Zsindelyné Tüdős Klára életútjával és tevékenységével ismerkedhettek meg az érdeklődők. A ruha- és jelmeztervező a második világháborúban férjével együtt 80 embert mentett meg. 2001-ben Izrael Államtól megkapta a Világ Igaza kitüntető címet.

– 1944-45-ben, a vészkorszakban sokan mentették zsidó honfitársainkat. Az az öt asszony, akiket a sorozatunkhoz kiválasztottam, Izrael Államtól mindannyian megkapták a Világ Igaza kitüntető címet – mondta Nagy Gyöngyi történész.

Pántlika szalon

Zsindelyné Tüdős Klára a Horthy-korszak ismert divattervezője volt. Hosszú életet során kétszer házasodott. Először 1919-ben, amikor a családja unszolásra férjhez ment szunyogi Szunyogh Rudolf debreceni huszárfőhadnagyhoz, aki Trianon után elvesztette az erdélyi birtokait. Egy lányuk született. Férjével 1928-ban váltak el. Közben 1925-ben az Operaházhoz került, ahol a jelmezműhelyt vezette. Ő tervezte például Kodály Zoltán Háry János című operájának jelmezeit. Balettszövegkönyveket és színdarabokat is írt. Ő volt az első magyar filmrendezőnő.

1937-ben nyitotta meg Budapest belvárosban a divatszalonját. Divatba hozta a paraszthímzéssel, szőttesekkel díszített ruhákat. A szalont egyébként szívesen látogatták a közép- és a felsőosztály hölgyei. Zsindelyné Tüdős Klára részt vett a falukutató mozgalomban is.

1938-ban házasságot kötött Zsindely Ferenc későbbi közlekedésügyi miniszterrel.

1944-ben Ravasz László megbízásából az Országos Református Nőszövetség elnöke lett és megalapította a szervezet lapját, a Magyar Asszonyt.

Életét kockáztatta

– Pártfogoltjai, megmentettjei között nemcsak zsidók, hanem arisztokraták, kommunisták, erdélyi menekültek is voltak. A Zsindely házaspárnak körülbelül 80 ember köszönheti az életét. Zsindely Ferenccel együtt a Raoul Wallenberg-féle svéd misszió tagjai voltak. A saját házukban rejtegették a menekülteket. Élelmiszert és ruhát gyűjtöttek nekik. Az embermentés nagyon nagy kockázattal járt, hiszen akár a saját életükbe is kerülhetett volna. Zsindelyné Tüdős Klárát és családját az ’50-es években kitelepítették. A kommunisták tehát nem köszönték meg, hogy helyt álltak az embertelenségben, és emberek tudtak maradni – hangsúlyozta a közgyűjtemény történésze. 1980-ban bekövetkezett halála után 21 évvel Zsindelyné Tüdős Klára megkapta a Világ Igaza kitüntető címet. A Jad Vasem-díj a nem zsidóknak adható egyik legmagasabb izraeli állami kitüntetés. 2018. január 1-jéig összesen 26 973 kitüntetést ítéltek oda, ebből 861-et magyaroknak.

Márciusban folytatódik

Az előadáson több iskolai osztály is részt vett.

– Fontos, hogy megismerjük az embermentők életútját, más szemszögből is képet kapjunk egy adott korszakról – folytatta Nagy Gyöngyi. A történész arra emlékeztetett, hogy Zsindelyné Tüdős Klára az ifjúságot is támogatta. Az 1942-ben létrehozott híres Györffy-kollégium szintén hozzá is köthető. Ő volt az egyik motorja a megvalósításnak. Támogatta a képzőművészeket és az írókat is. A következő Embermentő előadásokra márciusban, áprilisban és májusban minden hónap második keddjén kerül sor.