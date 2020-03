A forgalom miatt kopott le a festék a Felső Tisza-parton

Szegeden, a Felső Tisza-parton van egy megtévesztő útburkolati felfestés. Megkérdeztük az illetékeseket, hogy tervezik-e a kijavítását.

A Felső Tisza-parton, amikor a belső sávból balra kanyarodnánk az Etelka sorra, az útburkolati jel azt mutatja: balra ka­­­­nyarodhatunk, de egyenesen is továbbhaladhatunk. Vi­­szont ez ellentmondásban van az előjelző KRESZ-táblával, mi­­­vel az azt mutatja, hogy a belső sávból kizárólag balra lehet kanyarodni, a külsőből pedig egyenesen haladhatunk tovább – jelezte olvasónk, aki azt is elmondta, hogy miért za­varja. Ha netán mindkét sávból egyenesen továbbhaladnak az autósok, nem feltétlenül tudják, hogy kinek van elsőbbsége a fennmaradt egyetlen sávban. Az előzékenységen múl­­hat, hogy ne legyen kocca­nás. Rá­adásul ebben az egy sávban he­­­lyet kap egy bicikliút is az említett kereszteződéstől kezdődően.

Természetesen aki jártas a KRESZ-ben, az tudja, hogy az útburkolati jel másodlagos jelzés, csak tájékoztató jellegű, a megelőző jelzőtáblák szolgál­nak elsődleges jelzésként, ame­­lyek kötelező érvényűek. Az pedig itt helyesen van kint a trolimegállóval szemben. Az említett útszakasz az állami köz­­út kezelésében van, a Hajós utcától a már nem működő kompig. Megkérdeztük az illetékeseket, hogy tervezik-e kijavítani a már említett útburkolati jelet.

Pécsi Norbert Sándor, a Ma­­gyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályának vezetője válaszolt kérdésünkre.

– Korábban a Felső Tisza-­parton a térségben lévő autóbusz-megállóhelyek burkolatát újítottuk fel, a munkaterületet elkorlátoztuk. A felújítás ideje alatt a belváros felől érkező egyenes forgalmi sáv az elkorlátozott területhez vezetett vol­na, ezért a belső forgalmi sávot ideiglenesen vegyes – egyenes-balra – sávvá jelöltük ki, az egyenes irányt sárga színnel festettük fel. A munkák befejezését követően a sárga jeleket feketével átfestettük, letakartuk, visszaállítva az állandó forgalmi rendet. A letakarást a forgalom lekoptatta, így he­­lyenként láthatóak a régi ideiglenes jelek nyomai. Ebben a szituációban valóban a jelzőtábla jelzése az elsődleges, az pedig helyes információt ad, azonban igyekszünk olyan megoldást ta­­lálni, amellyel az ideiglenesnek szánt jelet véglegesen meg tudjuk szüntetni – válaszolta a szóvivő.