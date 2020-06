A jövő orvosai és kutatói kísérletezhetnek a gimnáziumban

Szegedi Tudós Akadémia egyik országos központjává vált az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola természettudományos laborja. Az intézmény szakmai segítség mellett számos új eszközt is kapott, amellyel az orvosbiológiai kutatásokat lehet végezni.

– Mérföldkőhöz érkezett a Szegedi Tudós Akadémia programja. 2012-ben amikor összekötöttük a Szegedi Tudományegyetemmel a gimnáziumokat, nem gondoltuk, hogy több mint 2 ezer gimnazista vesz majd részt ebben a projektben. A 123 gimnáziumnak 12 bázisiskolája és két országos központja volt eddig, ahol a biológiai- és tudománykutatást egy szinttel magasabbra tudtuk emelni. Most bővült az országos központok száma az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolájával – tudatta Hegyi Péter a Szegedi Tudós Akadémia programigazgatója.

A szegedi intézményt műszerekkel és szakmai tudással is segítik a jövőben, annak érdekében, hogy a jövő kutató, orvosai megfelelő képzést kapjanak.

– Ez nagyon komoly eredmény a gyakorló gimnáziumban. Az egyetem iskolája és a a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány között új alapokra helyeződik az együttműködés, amely eddig is gyümölcsöző volt – hangsúlyozta Gellén Klára, az egyetem oktatási rektorhelyettese. Kiemelte különösen nagy öröm, hogy a megállapodás az egészségtudományhoz kötődik, ugyanis a Szegedi Tudományegyetem ilyen irányú képzései a legnépszerűbbek, másrészt az egyetem kutatásai messze földön híresek. A rektorhelyettes reményei szerint ez az együttműködés sok fiatal kutató pályája előtt nyitja meg az utat.

Az országos központtá vált iskola igazgatója Dobi János elmondta, rengeteg lehetőséget ad diákjaik számára a Szegedi Regionális Természettudományos Diáklaboratórium, amely már 7 éve az iskola része. – Az itt folyó munka most még magasabb szinten folyhat. Az egyetem oktatói szakmai tudást is biztosítanak számukra, olyan gyakorlati útmutatókat kapnak pedagógusaik, amellyel sokkal összetettebb kísérleteket is elvégezhetnek a diákok – fejtette ki az intézményvezető. Az együttműködési megállapodás aláírása után az Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány munkatársa jelképesen átnyújtott egy műszert, ez egyike annak a mintegy 9 millió forint értékű eszköznek, amelyet az alapítványtól kapott az iskola. Ezekkel alapvető orvosbiológia kísérleteket lehet végezni, kaptak például fehérje kimutatására alkalmas készüléket és mikroszkópokat is.