A makói könyvtár zárt ajtós ünnepe – Galéria

Rendhagyó módon ünnepelte ma a makói József Attila Könyvtár az új, Makovecz Imre tervezte épület birtokba vételének első évfordulóját: mivel a járványveszély miatt nagyszabású rendezvényt nem tarthattak, csak a könyvtár előtt, illetve a virtuális térben emlékeztek. A bejárat előtt azért még torta is volt – könyvekből.

– Furcsa ez az ünnep. Mielőtt visszaköltöztünk a Szent János térről az új épületbe, két hónapig szünetet kellett tartanunk. Most a járványveszély miatt ugyanez a helyzet. Bár a zárt könyvtárban is van feladatunk, jól haladunk például az új könyvek beszerzésével, a meglévők rendszerezésével és az egyéb háttérmunkákkal, nagyon hiányoznak az olvasók. Nélkülük nem igazi könyvtár a könyvtár – mondta Galamb Katalin, a könyvtár szakmai vezetője, igazgatóhelyettes.

Vendégek a világ minden tájáról

Pedig a bibliotékának nagyon jól indult az első éve az új, kétszintes helyen. A látogatók száma 42 ezerre nőtt, 10 ezren kölcsönöztek dokumentumokat, többségükben könyveket, összesen 30 ezret, és 240 rendezvényük volt 10 ezer érdeklődővel. A beiratkozott olvasók száma 30 százalékkal emelkedett. Mintegy ezren turistaként, elsősorban az épületre kíváncsian látogattak be – többek között Ausztráliából, Iránból és Vietnámból is. Ezt egy látványos térképen is megörökítették.

Ünnepeljünk 1-et!

Hogy ünnepel a könyvtár a rendkívüli körülmények között? Egyrészt az online térben, ahol alkalmi újság készült, vendégkönyv nyílt, játékok, fotók és film várta az érdeklődőket, másrészt az épület előtt, ahonnan Makovecz-idézeteket vihettek haza díszes könyvjelző formájában az olvasók, illetve az építkezést bemutató fotókiállítás és rajzbemutató is nyílt. Az „Ünnepeljünk 1-et!” mottóval összeállított derűs látványosság alighanem legérdekesebb eleme az a hatalmas torta volt, amit maguk a könyvtárosok építettek a bejárat elé – természetesen könyvekből.