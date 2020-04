A pasztell a divat a húsvéti dekorációban is

Jóval kevesebben vásárolnak idén húsvéti dekorációt az ott­­honaikba, mint a korábbi években.

Sokan inkább a ta­valyit veszik elő a járványhelyzet miatt – erről számolt be lapunknak Gyurisné Szász Ágnes, a Virágpaletta Lakás & Kert Centrum üzletvezetője.

– Ez egyáltalán nem probléma, hiszen az otthonokat ugyanúgy színesebbé varázsolja a régebbi dekoráció. Lényeg, hogy a lelket gyönyörködtesse, erre nagy szükség van most. Idén egyébként még nagyobb teret nyer a tavaszi és a húsvéti dekorációban is a pasztell színvilág a vintage stílussal párosítva. A barack, a világoszöld és a rózsaszín min­­den árnyalata jelen van, de a citromsárga és a narancs is megjelenik. Emellett egyre több olyan művirágot gyárta­nak, amelyeknek élő hatása van, ezekkel szintén jól lehet dekorálni, például most a cseresznyevirággal – részletezte. Újdonság idén az opál fény, ami több dekorációs tárgyon, kelléken ott van, továbbá a korábbi kedves arcú nyuszik mellett most a hosszú fülű, komolyabb ábrázatú nyulak is láthatók. A Virágpalettában azonban nem sokat találni eb­­ből, hiszen Gyurisné Szász Ágnes árubeszerzési hitvallá­­sa, hogy a szépet szereti és veszi meg, a különleges példányokból csak néhányat hoz, hiszen azokra mindig kicsi a kereslet. Tapasztalatai szerint a bájosabb, mosolygósabb nyuszik kelendőbbek.

Az ünnep előtt többen tértek be hozzájuk, de leginkább a kertrészlegből válogatnak. Az üzletvezető mindenkit arra biztat, hogy vásároljon és ültessen magyar növényt és virágot a kertjébe, teraszára vagy a balkonjára, ezzel segítve a bajba jutott kertészeteket.