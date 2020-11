A pedagógusok IKT-képessége javult, a tanulók teljesítménye romlott az online oktatás során

A szegedi egyetem szakembere számolt be a nem túl kecsegtető helyzetről.

– Soha nem látott mértékű fejlődési lehetőséget jelent a koronavírus az oktatás számára. Azonban nem elég a gyerekek kezébe tabletet vagy laptopot adni, valamint az osztályterembe interaktív táblát helyezni, hiszen az csakis megfelelő módszertannal párosítva lesz hatékony – mondta el Molnár Gyöngyvér, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének vezetője tegnap, a Dugonics Társaság által szervezett előadáson.

Elhangzott, a tavaszi online oktatásra történő átállás következtében a pedagógusok hatékonyan integrálható módszerek iránt kezdtek el érdeklődni, amire korábban nem volt példa.

A Digitális technológiák az oktatásban doktori képzési program vezetője kiemelte, a világjárvány hatására hazánkban is hihetetlen módon fejlődött a IKT-képesség, tavasszal több változást értek el, mint 10 év alatt.

Molnár Gyöngyvérék felméréseket is végeztek. A szegedi egyetemre frissen felvett hallgatók körében kompetenciamérést tartanak minden évben, idén a karanténról és az online tanulásról is kérdezték a gólyákat. Ebből kiderült, hogy a válaszadók 8 százalékának nem volt online órája, míg a felének hetente 5-10 ilyen alkalmon kellett részt vennie. Fény derült arra is, hogy 65 százalékuk komolyan tanult, 35 százalékuk új tanulási módszereket fedezett fel, de döntő többségük csakis az érettségi tárgyakra koncentrált.

A korábbi években felvett hallgatókhoz képest viszont a 2020-as gólyáknak jobb az olvasás-szövegértési képességük.

Az általános iskolások körében végezett tesztből az derült ki, hogy az a jó, ha az első osztályosok minél később állnak át az online tanulásra, mert sokkal rosszabb a képességszintjük a korábbi évek elsőseihez képest. A szakember szerint ezt az óvodából való kimaradás is okozta. Egyébként minden évfolyamon minden terülten romlott a diákok teljesítménye.

Az SZTE szakemberei az otthontanulás megkönnyítése érdekében létrehozták az eDia oldalt, ami a gyerekek és a pedagógusok számára egyaránt hasznos. Jelenleg 20 ezernél is több szövegértési, matematikai és természettudományi feladat érhető el, míg az óvodásokat több mint 2 ezer iskolakészültséget támogató teszt várja.