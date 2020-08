A rezsin spórol a falunak a csanádi községháza

Egyelőre nem tudni pontosan, mekkora megtakarítást jelent, hogy Magyarcsanádon teljes körű energetikai felújításra került sor a községházán, mert az új rendszer indulása utáni első leolvasás csak ősz végén várható. A polgármester, Farkas János azonban bizakodik: az már látható, hogy a berendezés tekintélyes mennyiségű elektromos energiát termelt.

Hivatalosan is befejeződött Magyarcsanádon a községháza energetikai felújítása – tájékoztatta lapunkat a falu önkormányzata.

Folyamatosan nyitva

Emlékezetes: a munka állásáról több ízben beszámoltunk; azt is megírtuk, hogy a hivatal az építkezés idejére nem költözött el, nem volt hová – annak ellenére is működött, hogy bizonyos időszakokban nagy volt a por és vezetékes ivóvíz sem volt. A dolgozók ilyenkor a közeli új művelődési ház mellékhelyiségeit használták.

39 millióba került

Ténylegesen a beruházás már a múlt év végén befejeződött. A közleményt azért most küldték ki, mert a lezáráshoz szükséges adminisztráció most fejeződött be – mondta el érdeklődésünkre a polgármester, Farkas János. Az önkormányzat 39 milliót nyert az épületegyüttes energetikai korszerűsítésére. Ennek köszönhetően a tetőre napelem, a falakra hőszigetelő borítás került, megújult a fűtési rendszer, kicserélték az ajtókat, ablakokat is. A beruházásnak része volt a teljes körű akadálymentesítés is. A munkát a makói Sapi-Vill Bt. végezte el.

Mennyit spóroltak?

Hogy mennyit spóroltak vele, az valamikor az ősz végén fog kiderülni először, a legutóbbi óraleolvasás ugyanis még tavaly novemberben történt, azaz nem sokkal az új rendszer indulását követően. Farkas János azt mindenesetre meg tudta mondani, hogy a napelemes rendszer a felszerelése óta 3643 órányit működött és 4,89 megawattnyi energiát termelt, és azt is, hogy egyetlen nap alatt – tegnap – 9 kilowattot állított elő.

– Ennek egy részét a hivatal használja fel, a többi a hálózatba kerül. Mindez tekintélyes mennyiség, és akár azt is elképzelhetőnek tartom, hogy egyáltalán nem kell majd fizetnünk a villamos energiáért – mondta bizakodva a falu első embere.