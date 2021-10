A spanyol királyi család is Karikót ünnepli

Ováció, taps és dudazenekar köszöntötte a spanyolországi Oviedóban Karikó Katalint. A gesztus könnyekig meghatotta az Asztúria Hercegnője Díj átadó ceremóniájára érkező kutatót – írja az SZTE.

Képriportok, cikkek, televíziós tudósítások és a közösségi médiafelületek minivideói mutatják be, hogy a Premios Princesa de Asturias – az Asztúria Hercegnője Díj átadását megelőző héten a spanyolországi Oviedóban mennyire sok spanyol kisgyerekkel, fiatallal és kutatóval találkozik Karikó Katalin. Az elismerés azért is jelentős, mert Karikó Katalin az első magyar személy, akinek odaítélték.



Az október 22-ei díjátadó keretében az úgy nevezett Díjhéten Karikó számos, tudományt népszerűsítő rendezvényen vesz részt. Az ottani hangulatról így nyilatkozott:

– Az utcán is megállítanak és megköszönik a munkámat. Gratulálnak a díjhoz. Az üzletek kirakatában tablókon mutatják be a díjazottakat. Mindenki ismeri őket. Még maszkban is felismernek engem is – ugyanis A 7 csodálatos tudós című gyerekrajzon és Oviedó utcáin a kirakatokban elhelyezett plakátokon önmagát is azonosíthatta Karikó Katalin és a magyar biokémikus amerikai kutatótársa, az immunológus Drew Weissman, továbbá az amerikai biokémikus Philip Felgner, a két német orvos: Uğur Şahin és Özlem Türeci, illetve a kanadai biológus Derrick Rossi és a brit vakcinológus Sarah Gilbert.

Az elismerés indoklásában Karikó Katalin esetében azt írták: