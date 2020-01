A szegedi világrekorder bármit elkészít lufiból

Internetről tanulta meg a lufihajtogatás alapjait, tíz év alatt pedig oktatója és világrekordtartója lett ennek a szakmának Csatai Gergő. A szegedi fiatalember bármit el tud készíteni léggömbből. Az a célja, hogy bebizonyítsa: nem csak gyerekek szórakoztatása lehet a lufihajtogatás.

Guinnes-világrekordot állított fel tavaly nyáron Csatai Gergő. A szegedi lufihajtogató bekötött szemmel, 44,25 másodperc alatt készített el öt figurát: egy-egy csigát, hernyót, kardot, virágot és kutyát. A fiatalember főállásban foglalkozik lufihajtogatással, és nemcsak szórakoztatja a közönséget, hanem oktatja is ezt a szakmát, ami igazából nem is az.

– Nem létezik OKJ-s besorolás erre, de tény, hogy másfél-két év gyakorlás kell ahhoz, hogy valaki magabiztosan tudjon a lufikhoz nyúlni – mesélte Csatai Gergő. Ő egyébként az alapokat internetes videókból sajátította el, miután teljesen véletlenül erre a területre sodródott.

– Egy rendezvényszervező cég­­nél zsonglőrködtem egyetem mellett, amikor pedig a 2010-es úszó-Eb-re nem találtunk lufihajtogatót, azt mondták: Geri, ezt meg kéne tanulni. Később el­­végzett egy képzést is, mostanra pedig már ő tanít a világ minden táján, mivel vannak saját fejlesztésű megoldásai is. Ma már nincs olyan figura, amit ne tudna elkészíteni.

– Az eddigi legkülönlegesebb munkám is egy oktatáshoz kötődik. Tavaly Floridában a lufis ta­lálkozón volt egy jelmezes felvonulás, amire 360 léggömbből egy felvehető pandajelmezt készítettem. Ennek továbbfejlesztett változatával aztán Las Vegasban második helyezett let­­tem – mondta. Csatai Gergő szerint ugyan az iparág a kétezres évek elején mélypontra jutott, az organikus léggömbépítészet újra visszahozta a divatba.

– Magyarországon erre még nincs kereslet, hiszen a több ezer darabos dekorációk milliós értéket képviselnek, de szívesen foglalkoznék ilyennel is. Az idei Intenzív Aerobik Napon meg is mutatom, milyen ez, oda ugyanis 1500 lufiból készítek el egy léghajót – folytatta. A szegedi lufihajtogató-világrekordert főleg gyermekrendezvényekre hívják, de mint mesélte, esküvőkön, cé­­ges rendezvényeken a felnőttek is ugyanúgy élvezik műsorát, amelybe zsonglőr- és bűvészelemeket is belecsempész.

– Igyekszem is megmutatni, hogy ez nem csak a gyerekek szórakoztatására alkalmas, ezért is nem öltözök soha bohócnak – mondta Csatai Gergő, akinek te­­hetségét ugyan már világszerte elismerik, ő mégsem akar külföldre költözni, mert mint fogalmazott: szereti Szegedet.