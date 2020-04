A védekezés frontvonalában dolgozókat segítik

Szakoktatóikkal együtt, önkéntes vállalásként varrták a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum tagintézményeinek tanulói a szájmaszkokat, amelyeket többek között iskoláknak és a vírus elleni védekezésben fontos szerepet játszó intézményekben osztottak szét. Többek között szentesi iskolák, a vásárhelyi Tűzoltóság és a Kapcsolat Központ is átvehette az adományokat.

Elsőként élt a felajánlással a szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola és a Kiss Bálint Református Általános Iskola. Később a vásárhelyi tűzoltóságnak juttattak el száz darab mosható maszkot, amelyet a szentesi Zsoldos Ferenc Szakgimnázi­­um tanulói és pedagógusaik készítettek. Ugyanilyen mennyiséget kapott a HSZC Kalmár Zsigmond Szakközépiskolától a vásárhelyi Kapcsolat Központ. A tanulók immár a vizsgáikra készülnek, így a pedagógusok folytatják az önkéntes munkát, és a felajánlott maszkokat valamennyien az otthonukban készítik.

– Összesen kilenc térségi szakgimnáziumi és szakközép­iskolai, illetve kollégiumi tag­­intézmény tartozik a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrumhoz. Esetükben az el­­méleti órákon túl a gyakorlati képzések megtartására is új stratégia kellett. A rugalmas megoldások kialakításakor figyelembe vették a szakmai el­­várásokat, az egyéni vállalásokat és lehetőségeket. – A gyakorlati órák pótlására vegyes megoldásokat dolgoztunk ki – mesélte Árva-Nagy Sándorné, a Hódmezővásárhelyi Szakkép­zési centrum főigazgatója.

– Egyes szakmáknál a gyakorlati helyeket biztosító cégek – a veszélyhelyzeti korlátozásoknak megfelelő egészségügyi szabályok szigorú betartá­sával – vállalták a tanulóink folyamatos foglalkoztatását. Az érintett hallgatók pedig eldönthették, élnek-e a lehetőséggel. De arra is van példa, hogy pe­­dagógusaink kreatív megoldásokkal, élő videókapcsolattal oldották meg a feladatokat. A végzősöknek a legfontosabb a megfelelő mennyiségű és mi­­­­nőségű gyakorlati óra megszervezése, az alsóbb osztályok tanulói számára is számos in­­novációt hozott a mostani kényszerhelyzet, a nehézségeket bátran, kreatívan áthidalva folytatták a munkát tanáraink és a diákok is. Úgy vélem, so­­kat tanulhatunk az új helyzetből, a kidolgozott ötleteket akár továbbfejlesztve a későbbiekben is hasznosíthatjuk – mondta a főigazgató.

A koronavírus-járvány mi­­at­­ti digitális tanrendhez szükséges otthoni eszközöket mindjárt az átállás után felmérték az iskolák. A szentesi HSZC Zsoldos Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája a Csongrád Megyei Önkormányzattól kapott öt darab laptopot korábban, amelyeket Gémes László, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke adott át Sótiné Kiss Eri­ka igazgatóhelyettesnek.