Alig volt mikuláscsomag az első fizetőparkolós napon

A parkolóhelyek kihasználtsága ismét 60-70 százalékos volt, miután visszaállt a díjfizetős rendszer. Már első nap sok pénzt bedobáltak az automatákba, így alig kellett bírságolniuk az ellenőröknek.

Csaknem három hónapig parkolhattunk ingyen a kormány döntése értelmében. Szegeden egy nappal tovább, július másodikáig tartott a díjmentesség, ami a vírus elleni védekezést segítette, hiszen így sokan gépjárművel tudtak munkába, vásárolni menni, és nem a tömegközlekedési eszközökön, idegenek közelében kellett utazniuk.

Hosszas bolyongás

Ugyanakkor – ahogy a kollégám is fogalmazott: az éremnek is két oldala van – az ingyenesség azzal a hátránnyal járt, hogy a városban akár háromnegyed órát is bolyongni kellett a délelőtti órákban ahhoz, hogy parkolóhelyet találjon a sofőr. Ez főként azoknak okozott fejfájást, akik januárban éves pakolóbérletet váltottak, mégsem találtak megállóhelyet. Több olvasónk is arról panaszkodott, hogy munkahelyéről vagy megbeszélésről késett el emiatt, így egy idő után kerékpárra váltott.

Persze szabálysértőkből sem volt kevés, ugyanis a járdákon, a padkán, a fűben és a járdaszegélyen is álltak az autók, mondhatni egymás hegyén-­hátán. Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a tanuló vezetők is tilosban kényszerültek gyakorolni a parkolást, legtöbbször a mozgáskorlátozottak számára fenntartott helyre álltak be.

Visszaállt a rend

Kedden reggel viszont mintha elvágták volna az egészet, megüresedtek a parkolóhelyek. Tettünk néhány kört a belvárosban autóval. Parkolni pillanatok alatt tudtunk reggel nyolckor, délelőtt tízkor és délben is, például a Széchenyi téren, a Gogol, a Somogyi és a Kazinczy utcában és a Felső-Tisza parton is. Majó-Petri Zoltán, a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta, visszaállt a vírushelyzet előtt megszokott állapot, a parkolók kihasználtsága 60-70 százalékos volt.

Alig kellett bírságolni

Beszámolt arról is, hogy hatékony volt az országos és a városi kampány is arról, hogy júliustól ismét parkolójegyet kell váltani, ugyanis csütörtök délig csupán mintegy ötven büntetést kellett kiszabniuk a kollégáinak. Az autót letéve, gyalogosan folytattuk az utunkat az említett részeken, de egyik helyen sem láttunk mikuláscsomagokat. Jegyet váltó személyeket viszont annál inkább. Egy fiatal pár kérdésünkre elárulta, nyaralni érkeztek a városba, és örültek, hogy ilyen hamar le tudtak parkolni a belvárosban, hiszen nemigen jártasak Szegeden.