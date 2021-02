Amerikában is elismerik a Szegedi Tudományegyetemet

Az amerikai U.S. News rangsorban is eredményesen szerepelt az SZTE.

Több területen is eredményes volt a Szegedi Tudományegyetem az amerikai U.S. News & World Report Education 2021. évi felsőoktatási rangsorán. A Szegedi Tudományegyetem világszinten a 726. helyezést érte el, Európán belül pedig a 308. intézmény. A kémia, valamint az ideg- és viselkedéstudományok területén is kiválóan szerepelt az intézmény.

A közelmúltban tette közzé legfrissebb, 2021-es felsőoktatási rangsorát az amerikai U.S. News & World Report Education. 86 ország egyetemét vizsgálták kutatási teljesítményt és akadémiai elismertséget mérő 13 indikátor mentén. Az amerikai rangsor világ és európai szinten is számba vette a legjobb egyetemeket, valamint tudományterületek szerint is rangsorolta az intézményeket.

A Szegedi Tudományegyetem a világrangsor 726. helyét foglalja el a 2021-es felsőoktatási listán, míg az európai egyetemeket nézve a 308. helyen áll. Hazai viszonylatban megtartotta tavalyi helyezését, így a magyarországi felsőoktatási intézmények élvonalában van most is az SZTE.

Az ideg- és viselkedéstudományok tematikus listáján érte el a legjobb helyezést Magyarországon a Szegedi Tudományegyetem, világviszonylatban a 363. helyen végzett az intézmény. A kémia tudományterületi ranglistán szintén az egyik legjobb helyezést érte el itthon az SZTE: a 649. helyezést tudhatja magáénak.

A hazai felsőoktatási intézmények között harmadik helyen végzett az egyetem a fizika területén, amely rangsorban nem szerepelt a tavalyi évben. Ezen a területen a 394. helyet tudhatja magáénak világviszonylatban. A klinikai orvostudományi ranglistán szintén dobogós lett a magyar egyetemek között a Tisza-parti universitas, míg a világ intézményei között az 528. helyet foglalhatja el.