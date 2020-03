Április végére készül el a kisteleki fürdő új szárnya

Jövő hét közepéig zárva tart a kisteleki fürdő. A bővítési munkák miatt van szükség az üzemszünetre, de egyúttal elvégzik az éves karbantartási és tisztítási feladatokat is. Az új szárny várhatóan április végére készül el.

Tíz napra bezárt a kisteleki termálfürdő. Az üzemszünetre elsősorban azért van szükség, mert a bővítési munkálatok olyan szakaszba értek, amikor azok érintik a fürdőt is. A kivitelezők ugyanis most helyezik el az épülő új szárnyat a már meglévő épületrésszel összekötő üvegfalat és fotocellás ajtót.

– Szintén ezen a héten bekerülnek az új szárny ablakai is, onnantól már csak a belső munkálatok lesznek hátra – tájékoztatta lapunkat a beruházás állapotáról Domonics János alpolgármester. A fürdő mellé egy háromszintes, 160 négyzetméteres egészségturisztikai központot építenek 351 ezer eurós pályázati forrásból, melynek köszönhetően új szolgáltatásokkal bővül majd a komplexum kínálata.

– A létrejövő négy új helyiségben jakuzzi, infraszauna merülődézsával, masszázságyak, egy magnetoterápiás matrac és egy Magyarországon még csak kevés helyen megtalálható, fényterápiás, 260 fúvókával rendelkező caracalla wellnesskád is helyet kap – sorolta Domonics János. Ezek a berendezések egyébként heteken belül megérkeznek a városba.

A beruházás az eredetileg tervezett időponthoz képest később, várhatóan április végére készül el.

– A kivitelezőnek problémái akadtak az alapozásnál olyan elektromos és vízelvezető csövekkel, melyek nem szerepeltek a tervrajzokon. Ezeket kézzel kellett feltárni, ami jelentősen lassította a munkát – magyarázta az alpolgármester. A heti zárva tartást viszont összekötötték az évente két alkalommal egyébként is esedékes karbantartási és tisztítási munkálatokkal, így a vendégeket nem érinti hátrányosan az építkezés.

A projekt részeként egyébként elkészült egy új weboldal is, amelynek célja, hogy az elsősorban egészségturizmushoz kapcsolódó turisztikai ajánlatokat összekapcsolja a Kistelek–Magyarkanizsa-útvonalon, és hogy felhívja a figyelmet a turisztikai lehetőségekre a régióban.