Az állatok 90 százaléka ilyenkor is látható a Szegedi Vadasparkban

Nagyokat hancúroznak a hóban, hallottuk a rozsomákokról, amikor kilátogattunk a téli vadasparkba. Amelyik állat természetes élőhelyén megszokta a hideget is, az ilyenkor is sokat van kint, bent tölti a telet a zsiráf és a szurikáta.

– A rozsomákoknak a nyár egy kicsit túl meleg is, figyelni kell rájuk, nehogy túlhevülje­­nek. Nekik a tél a legkedvezőbb időszak – mesélte Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója, amikor hétfő dél­előtt körülnéztünk a Szegedi Vadasparkban, hogy telelnek az állatok. Mögötte a kifutóban rótta a köreit a rozsomák, néha megállt előttünk bámészkodni. Megtudtuk, hogy a tél korántsem holtidő a vadasparkban: az állatok 90 százaléka ilyenkor is látható, és utódok is születnek. Újév napján, megírtuk, fehérfejű selyemmajom jött a világra.

A kétpúpú teve jól bírja a hideget is

Amelyik állat természetes élőhelyén is megszokta ezt a hőmérsékletet, azt most is a szabadban találjuk. Másokat egy-két órára engednek ki, vagy naponta többször is. A vörös pandák békésen szunyókáltak egy faágon, még a házikójukba sem húzódtak be – pedig a pandáról nem a mínuszok jutnak az eszünkbe, ahogy a madagaszkári fosszákról sem. A szőr és a toll remek szigetelő, világosított fel minket Endrédi Lajos gyűjteményi részlegvezető. A tevéken is meg szoktak lepődni, pedig a kétpúpú teve hozzászokott a nagy meleghez és a nagy hideghez is, tavasszal levedlik a vastag szőrt. A hím ugyan habzó szájjal érkezett a kerítéshez, de mint megtudtuk, nem a hideggel van baja. Ez a szaporodási időszak kezdetét jelzi náluk.

A rozsomák imádja a havat

A hópárduc nyugodtan hevert a hideg földön. Húszéves, akkor sem virgonckodna, ha leesne az első igazi hó – amit a rozsomákok élveznének a legjobban, nagyokat hancúroznának benne. A szibériai tigrisek is többnyire szabadban vannak, a manul, más néven pusztai macska is higgadtan figyelt a kifutójából egy magasabb ágról. Az oroszláncsaládot is kint találtuk az enyhébb téli időben. A kölyök és édesanyja egy kis bemutatót is rendezett nekünk, de a játék anyai pofonnal ért véget.

Gólyák is telelnek a vadasparkban

A zsiráfok bent töltik a telet, a patájuk nem alkalmas arra, hogy a fagyott, havas, jeges földön járjanak. A zebráé viszont igen, mezopotámiai dámszarvasokat is láttunk.

A pingvinek és a hideg kapcsolatáról nem volt kérdésünk, ott sorakoztak a medencéjük partján. Kint lehetnek az olyan nagy testű madarak, mint a strucc, az európai madarak, így a va­­dasparkban telelő, többnyire egykor sérült gólyák is. Nem a hideg, hanem a táplálék hiánya miatt vonulnak Afrikába, abból meg itt nincs hiány.

Amikor nagyon kemény mí­­­nuszok vannak, vagy amikor túl sok hó nehezedik az ágakra, az állatok nagy részét nem engedik ki. Ha leszakad egy vastag ág, megsérülhetnek, de a kerítés sérülése szökéshez is vezethet – mesélte Endrédi Lajos gyűjteményi részlegvezető, háttérben a két megtermett szibériai tigrissel. Rendszeresen követik a meteo­rológiai előrejelzéseket.

Szurikáták üveg mögött

A nagy kedvenceket, a szurikátákat télen csak üvegen keresztül lehet megfigyelni. Április végén, májusban kerülnek csak vissza a megszokott helyükre, amikor már biztosan elég meleg van. A teknősöket nem lehet ilyenkor látni.