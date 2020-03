Segítik az autizmusban érintettek felkészítését a veszélyhelyzetre

Az autizmusban érintetteknek különösen ijesztő a hirtelen megváltozott élethelyzet. Az egészségügy és az Autisták Országos Szövetsége összefogásában rohamtempóban készülnek a családokat segítő módszertani dokumentumok.

– Az autizmussal élők felkészítése a váratlan helyzetekre még az oktatásuk folytonosságánál is jelentősebb feladat – összegezte kérdésünkre Kővári Edit, az Autisták Országos Szövetségének elnöke. – A megszokott életritmusunk felborult, ahogy az emberek viselkedése is. Az érintetteknek még ijesztőbb a megváltozott környezet, hiszen már a szokásostól eltérő megelőző kézmosást is stressz kísérheti. Az autizmus a kommunikáció, a rugalmasság és az ingerfeldolgozás területén okoz kihívásokat, amely készségek elengedhetetlenek a mostani helyzet helyes értelmezéséhez, a szorongások, pánik elkerüléséhez – hangsúlyozta. Hozzátette, különböző mértékben, de képesek megérteni a megváltozott élethelyzeteket, és képesek aktívan együttműködni a betegség megelőzésében és kezelésében.

Kórházi kiskönyv a kezelésekhez

Az autizmusban érintett személyeket főként a vizuális módszertani anyagokkal támogathatják, ám a használatban lévők nem a mostani veszélyhelyzetre ké­szültek – mondta Kővári Edit. Ép­­pen ezért egy közel harmincfős stáb az egyesület weboldalán elérhe­­tő tájékoztató és szakmai, módszertani támogatást nyújtó tartalmak fejlesztésén dolgozott. A kórházi kiskönyv kitöltésével pedig az autisták kezelésekor segíthetik az egészségügyi dolgozókat. Feltüntethetők például a stresszt okozó és azt feloldó módszerek, a fájdalom kifejezése, az érzékeléssel kapcsolatos speciális szükségletek.

Autisták digitális oktatása

A megváltozott élethelyzetre va­­ló felkészülés mellett az autisták online oktatását is folytatják. – Az iskolákban kétféle végletet tapasztalunk – foglalta össze az országos egyesület elnöke. – Felkészült gyakorlati szakemberek hihetetlen kreativitással támogatják a családokat számtalan intézményben, de olyat is látunk, hogy kevésbé gyakorlott oktatók segítik az otthoni tanulást, ám ez olykor kevés a szakmai munkához.

Vásárhelyen sikerült a digitális átállás

– Három napig gőzerővel dol­goztak a digitális átálláson – mondta Kissné Hatvani Erika, a hódmezővásárhelyi, sajátos nevelési igényű gyerekeket foglalkoztató Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola igazgatója. A családok nagy igyekezettel állnak helyt, ám nem mindennel boldogulnak. Az autizmussal élőket külön, személyre szabottan segítik szakemberek, a szabálytartást igénylő gyerekeknek az iskolai rendhez hasonló napokat biztosítva. – Az intézményben interaktív táblával dolgozunk, a pedagógusok informatikai felkészültsége tehát kiváló, a családok in­­formatikai felszereltsége is megfelelő. A vártnál jobban sikerült az első hét – tette hozzá.