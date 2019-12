Az édesapák is bemehetnek hétfőtől a császármetszésre

Évente ezernél is több császármetszést végeznek Szegeden, most már bármelyiken bent lehet a férj is, ha a feleségével közösen úgy döntenek.

Több hónapnyi engedélyeztetés és ügyintézés után december 9-től az édesapák is jelen lehetnek a császármetszéssel történő szülésnél a SZAKK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán – tájékoztatta lapunkat Németh Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, igazgató. Mint mondta, régóta igény mutatkozott erre a házaspárok részéről, jogosan, hiszen az ország több szülészetén is lehetőség van erre. Az édesanyát segítve – Azt gondoltuk, egyszerűbb lesz elintézni, de majd ha az elégedett arcokat látjuk, azt mondjuk, érdemes volt a félévnyi munka – tette hozzá. A tanszékvezető professzortól megtudtuk, a szülések 70 százalékán jelen szeretne lenni egy hozzátartozó, ez nem feltétlenül a férj, többször például a leendő nagymama. Ehhez viszont minden esetben az édesanyának is hozzá kell járulnia. – Valószínűleg a csá­szár­metszé­sen ennél kevesebben szeretnének majd részt venni, hiszen a műtői környezet má­­sabb, mint a vajúdószobában ül­­ni a feleséggel. Természetesen akkor jön ki a férj a műtőből, amikor csak szeretne, pél­­dául ha rosszul érzi magát. Bár ők semmit nem látnak a be­­avatkozásból, az édesanya fejénél lehetnek, a többi részt paraván takarja – avatott be a részletekbe. Közelebb a családbarát szülészethez Németh Gábor kiemelte, ez az intézkedés is a családbarát koncepció része, hiszen más érzés az édesapának, amikor ő is láthatja egyből a gyermekét, ahogyan felsír, mint amikor már a szobában, pólyában látja. – Akár az utolsó pillanatokban is dönthetnek úgy a párok, hogy a férfi is bejön, de úgy vélem, már a terhesgondo­zás során érdemes feltenni a kérdést, hogy szeretnének-e ez­­zel a lehetőséggel élni. Ekkor megkaphatják a tájékoztatót, és otthon közösen eldönthetik. Ha élnek vele, akkor már csak a papírokat kell aláírni a beavatkozás előtt – magyarázta. Steril öltözékben Mindenki steril öltözéket kap a műtőbe való bejövetel előtt. A köpenyt, szájkendőt, lábzsá­kot és sapkát tartalmazó csomagot egy külsős cég által üzemeltetett automatából tudják megvásárolni. Ezt a műtét után kidobhatják vagy haza is vihetik, a professzor szerint biztosan lesznek olyanok, akik elteszik emlékbe. Ezernél is több beavatkozás Évente körülbelül háromezer szülést vezetnek le Szegeden, ennek 30-40 százaléka császármetszéssel történik. – Továbbra is azon a véleményen vagyok, hogy nem otthon kell szülni. Olyan lehetőséget kell biztosítani ezekben az in­­tézményekben, hogy ha be­csukják a szülőszoba ajtaját az édesanyák, akkor ne egy kórházban érezzék magukat, hanem otthonos körülmények között. Mindemellett pedig felkészült csapat tud nekik segíteni mindenben – hangsúlyozta Németh Gábor.