Az egészségesebb és kényelmesebb életért ezeket kapcsolja be mobilján

Egyre több időt töltünk a képernyők előtt, pedig egészségtelen és kényelmetlen, hogy ilyen sokat legeltetjük a szemünket az okostelefonokon. Van megoldás: szervezete hálás lesz érte, ha az éjszakai és a sötét módot is bekapcsolja mobilján, utóbbi beállítás ráadásul az akkumulátort is kíméli.

Itt is bekapcsolhatja a sötét mó­­dot, ott is bekapcsolhatja a sötét módot – az elmúlt egy-két évben a technológiai hírek csapjából állandóan ez folyik. Egyre több mobilos alkalmazáson ugyanis be lehet állítani, hogy a háttér fekete legyen, a betűk pedig fehérek. Pár hete például a Google tette elérhe­tővé ezt a beállítást olyan nép­­szerű szolgáltatásokon, mint a Dokumentumok. Olyan köz­­kedvelt appok esetében is elérhető, mint a Gmail, az Instagram, a Viber, a Messenger vagy a YouTube. A kiszivárgott információk szerint már csak idő kérdése, hogy a Facebook mobil verziójában is be lehessen állítani. De miért is kellene ezt bekapcsolnom? – merülhet fel a kérdés az olvasóban. Erre a kérdésre adunk válaszokat, majd bemutatjuk az éjszakai mód előnyeit is.

Felüdülés a szemnek

A rövid válasz: a sötét mód ké­­nyelmesebb a szemnek. Ha így van, miért nem eleve így alakították a számítógépeket és az okostelefonokat? – szólhat az újabb jogos felvetés. A válasz prózai: mivel a számítógépek a papírmunkát váltották fel, logikusnak tűnt, hogy úgy nézzenek ki, mint a papírok. Éppen ezért világos hátteret kapott szinte minden, a betűk pedig feketék lettek.

Nem is merült fel a sötét mód lehetősége, ráadásul ak­­koriban a tervezők még nem lehettek tisztában a fényerő és a színek egészségkárosító hatásával, arra pedig pláne nem szá­­míthattak, hogy évtizedekkel később az okostelefonok megjelenésével hihetetlenül megugrik a képernyő előtt töltött idő. Pedig így történt, ezért egyre többen és egyre többször panaszkodnak fejfájásra, szemfáradtságra, alvászavarokra, a látás romlására és egyéb kellemetlen tünetekre.

Ha valaki sö­­tét módra kapcsol a mobilján, rögtön felüdülést fog érezni. A szemnek ké­­nyelmesebb lesz a képernyőt nézni, amint feketére vagy sötétszürkére vált a háttér, és fehérré válnak a betűk. Ahogy em­lítettük: ma­napság ezt már rengeteg alkalmazás esetében be le­­het állítani, sőt, az operációs rendszerek révén már alapbeállításként is lehet kérni egyetlen kattintással.

Tovább bírja a mobilja

A sötét mód bekapcsolásának komoly előnye, hogy az OLED-kijelzővel rendelkező te­­lefonoknál rengeteg energi­­át meg lehet spórolni, egy fel­­töltéssel jóval tovább bírja majd a telefon akkumulátora. Az ilyen technológiát használó képernyők ugyanis a fekete szín esetén egész egyszerűen nem mutatnak semmit, tehát energiát sem igényelnek – ellentétben az LCD-kijelzőkkel, ahol még a fekete szín is kap háttérfényt. Mivel több millió képpont van egy képernyőn, a nagy részének feketévé válása látványos megtakarítást jelent. Ezt már több teszt is számszerűsítette, a PhoneBuff nevű YouTube-csatorna szerkesztői például iPhone-okat tesztelve bemutatták: amikor a normál be­­állítású mobil lemerült, a pontosan ugyanúgy, de sötét módban használt telefon még 30 százalékos töltöttségen állt. A Google a tavalyi Android Dev Summit fejlesztői konferencián 63 százalékos energiamegtakarítást mért a sötét móddal.

Van hátránya is?

A sötét módot érdemes bekapcsolni, de egyes embereknél előfordul, hogy a hosszabb szö­­veget már nehezebb ilyen beállítással olvasni, illetve ke­­vésbé megvilágított helyeken is kényelmetlenebb lehet. A Passau Egyetem kutatói szerint a kognitív képességek sem ugyanolyan jók sötét módban, a tesztalanyok például kevésbé vették észre a szövegek helyesírási hibáit sötét módban, mint amikor fehér volt a háttér és fe­keték a betűk.

A sötét módnál is fontosabb egészségünk szempontjából az éjszakai mód bekapcsolása. Ezt a telefonokon „Night Mode” néven is meg lehet találni, az iPhone-okon pedig a „Night Shift” funkcióról van szó. Ha ezt aktiválja, és beállít egy időpontot – ez legalább egy órával a lefekvési ideje előtt legyen –, akkor minden este automatikusan melegebb színű lesz a képernyő.

Ezzel lehet csökkenteni a kék fényt, amely negatív hatással van az alvásunkat szabályzó hormonra, a melatoninra. Ha va­­laki például esténként nem könyvet olvas, hanem lefekvés előtt is a mobilját nézi, je­­­lentősen csökken a melatonin­szintje, így pedig nehezebb lesz elaludnia, az alvás minősége romlik, amely hosszú távon növeli az elhízás, valamint a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának esélyét.

Az éjszakai módot egyébként a számítógépén is beállíthatja, ehhez a „f.lux” nevű szolgáltatás a legnépszerűbb. Ha még jobban be szeretné magát biztosítani, vehet kék fényt szűrő, speciális szemkímélő szemüveget is. Természetesen a képernyő előtt töltött idő csökkenté­­se is sokat segít, és ez nemcsak az okostelefonokra, de a számítógépekre és a televíziókra is érvényes.